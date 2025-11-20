Головна Країна Події в Україні
Україна повернула тіла воїнів, Зеленський отримав план миру від США. Головне за 20 листопада

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Володимир Зеленський провів зустріч із міністром Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом
фото: Офіс президента

У межах репатріації в Україну було повернено тисячу тіл, які належать українським військовослужбовцям

Україна повернула тіла полеглих воїнів, Зеленський отримав від США проєкт мирного плану, рятувально-пошукові роботи на місці удару РФ у Тернополі. «Главком» склав добірку новин 20 листопада, щоб ви були в курсі головних подій:

Україна повернула тіла полеглих воїнів

У межах репатріації в Україну було повернено тисячу тіл, які за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям. Найближчим часом слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами Міністерства внутрішніх справ здійснять усі необхідні експертизи та проведуть ідентифікацію репатрійованих тіл.

Зеленський отримав від США проєкт мирного плану

Сьогодні, 20 листопада, президент України Володимир Зеленський з міністром Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом поговорив «про варіанти досягнення справжнього миру, етапність роботи та формати діалогу, а також нові імпульси для дипломатії».  «Наші команди – України та США – працюватимуть над пунктами плану для закінчення війни. Ми готові до конструктивної, чесної та оперативної роботи», – йдеться у повідомленні глави держави.

Також Зеленський офіційно отримав від США проєкт плану, який, за оцінкою американської сторони, може активізувати дипломатію.

Рятувально-пошукові роботи на місці удару РФ у Тернополі

У Тернополі рятувальники дістали з-під завалів будинку тіло жінки. Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару 19 листопада зросла до 27 людей, з них три дитини.

Унаслідок російської атаки 94 людини постраждали, з них 18 дітей. Наразі розібрано близько 950 кв. м залізобетонних конструкцій та вивезено 460 т будівельного сміття. Тривають аварійно-рятувальні роботи.

Масштабний блекаут паралізував Париж і передмістя

Близько 170 тис. домогосподарств у Парижі та передмістях залишилися без електрики через аварію на підстанції. Збої торкнулися метро, світлофорів і вуличного освітлення.

