Україна повернула тіла воїнів, Зеленський отримав план миру від США. Головне за 20 листопада
У межах репатріації в Україну було повернено тисячу тіл, які належать українським військовослужбовцям
Україна повернула тіла полеглих воїнів, Зеленський отримав від США проєкт мирного плану, рятувально-пошукові роботи на місці удару РФ у Тернополі. «Главком» склав добірку новин 20 листопада, щоб ви були в курсі головних подій:
Україна повернула тіла полеглих воїнів
У межах репатріації в Україну було повернено тисячу тіл, які за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям. Найближчим часом слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами Міністерства внутрішніх справ здійснять усі необхідні експертизи та проведуть ідентифікацію репатрійованих тіл.
Зеленський отримав від США проєкт мирного плану
Сьогодні, 20 листопада, президент України Володимир Зеленський з міністром Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом поговорив «про варіанти досягнення справжнього миру, етапність роботи та формати діалогу, а також нові імпульси для дипломатії». «Наші команди – України та США – працюватимуть над пунктами плану для закінчення війни. Ми готові до конструктивної, чесної та оперативної роботи», – йдеться у повідомленні глави держави.
Також Зеленський офіційно отримав від США проєкт плану, який, за оцінкою американської сторони, може активізувати дипломатію.
Рятувально-пошукові роботи на місці удару РФ у Тернополі
У Тернополі рятувальники дістали з-під завалів будинку тіло жінки. Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару 19 листопада зросла до 27 людей, з них три дитини.
Унаслідок російської атаки 94 людини постраждали, з них 18 дітей. Наразі розібрано близько 950 кв. м залізобетонних конструкцій та вивезено 460 т будівельного сміття. Тривають аварійно-рятувальні роботи.
Масштабний блекаут паралізував Париж і передмістя
Близько 170 тис. домогосподарств у Парижі та передмістях залишилися без електрики через аварію на підстанції. Збої торкнулися метро, світлофорів і вуличного освітлення.
