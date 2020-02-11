Відставка Богдана і призначення Єрмака. Що це означає?

Вадим Денисенко Народний депутат 8 скликання

Вадим Денисенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зображення: 112.ua

Після відставки Богдана відкрилася «вакансія смотрящего» за силовиками і судами

1. Чи справді Коломойський програв і втратив свою людину?

Неправда. Богдан частково вийшов з-під контролю і його відставка не була прикрою несподіванкою. Дехто взагалі говорить, що Коломойський був у цьому зацікавлений. Але головна причина відставки полягає в тому, що Богдан сам себе переграв, вважаючи себе незамінним.

2. Чи справді це посилення російської партії?

Так. Це правда. Але також треба розуміти, що Богдан не впливав взагалі на зовнішню політику і тому глобально мало що зміниться в цьому питанні. Ми як рухалися в сторону формули Штайнмаєра так і будемо рухатися. Єдине питання на яке поки немає відповіді, чи буде призначено когось в «противагу» до Єрмака. Наразі такої людини нема (Шефір не хоче бути таким персонажем) і тому Єрмак зможе практично одноосібно контролювати доступ до «тіла».

3. Чи правда, що зараз почне сипатися фракція Слуг в раді?

Не правда. Зараз почнуться великі торги і очевидно, що будуть виставлені на торги ряд політичних посад. Головне питання, чи буде визначено відповідального за парламент. Поки такої людини в зе-команді немає. Якщо таку людину не визначать (з відповідними можливостями) то і далі будуть іти торги між групами впливу.

4. Після відставки Богдана відкрилася «вакансія смотрящего» за силовиками і судами. І тут виникає резонне питання, хто замкне на собі цю вертикаль: голова офісу чи буде введений спеціальний зам.

Джерело: блог Вадима Денисенка

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