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    Думки вголос

    Відставка Богдана і призначення Єрмака. Що це означає?

    • Вадим Денисенко

      Народний депутат 8 скликання

    • Розсилка
    Відставка Богдана і призначення Єрмака. Що це означає?
    Зображення: 112.ua

    Після відставки Богдана відкрилася «вакансія смотрящего» за силовиками і судами

    1. Чи справді Коломойський програв і втратив свою людину?

    Неправда. Богдан частково вийшов з-під контролю і його відставка не була прикрою несподіванкою. Дехто взагалі говорить, що Коломойський був у цьому зацікавлений. Але головна причина відставки полягає в тому, що Богдан сам себе переграв, вважаючи себе незамінним.

    2. Чи справді це посилення російської партії?

    Так. Це правда. Але також треба розуміти, що Богдан не впливав взагалі на зовнішню політику і тому глобально мало що зміниться в цьому питанні. Ми як рухалися в сторону формули Штайнмаєра так і будемо рухатися. Єдине питання на яке поки немає відповіді, чи буде призначено когось в «противагу» до Єрмака. Наразі такої людини нема (Шефір не хоче бути таким персонажем) і тому Єрмак зможе практично одноосібно контролювати доступ до «тіла».

    3. Чи правда, що зараз почне сипатися фракція Слуг в раді?

    Не правда. Зараз почнуться великі торги і очевидно, що будуть виставлені на торги ряд політичних посад. Головне питання, чи буде визначено відповідального за парламент. Поки такої людини в зе-команді немає. Якщо таку людину не визначать (з відповідними можливостями) то і далі будуть іти торги між групами впливу.

    4. Після відставки Богдана відкрилася «вакансія смотрящего» за силовиками і судами. І тут виникає резонне питання, хто замкне на собі цю вертикаль: голова офісу чи буде введений спеціальний зам.

    Читайте також: Землетрус на Банковій. На кого президент проміняв Богдана

    Джерело: блог Вадима Денисенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Володимир Зеленський Андрій Богдан Андрій Єрмак Офіс президента
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