Головна Думки вголос Вадим Денисенко
search button user button menu button
Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен, екснардеп

Війна за Гренландію відміняється. Як повернути Трампа обличчям до України

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Президент США Дональд Трамп
фото: Getty Images

Після Гренландії в Трампа вивільнитися час для України та Ірану

Тільки лінивий вчора не знущався над промовою Трампа. Але, як тільки, всі ці тексти були написані і лайки отримані, ми знову повертаємося в реальність, яка звучить так: з Трампом доведеться жити наступні три роки. А до імовірної зміни більшості в конгресі ще 9 місяців

• 1 •

Після зашкального підняття ставок по Гренландії, настав час більш реалістичних переговорів. І тут маємо позитивні новини: Трамп особисто підтвердив, що відміняє тарифи проти європейців і йому подобається ідея Марка Рютте про отримання американського суверенітету над невеликими частинами Гренландії для побудови воєнних баз. Якщо все піде нормально, а схоже, цей сценарій базовий, питання Гренландії стане черговою умовною зірочнюкою на фюзеляжі Трампа. Але це не відміняє всіх тих базових викликів, які запустив Трамп. І, повторюся, з Трампом нам жити наступні три роки.

• 2 •

Рада миру – це, на жаль, один із тих викликів, на який доведеться давати відповідь. Ця структура не замінить ООН, вона має всі шанси померти доволі швидко і, не виключено, була вигадана кимось із оточення Трампа, щоб збити його навʼязливу ідею балотуватися на третій термін. Адже навіщо бути Президентом США, якщо можна стати королем світу. Але це гіпотези про майбутнє. Поки Трамп буде грати в гру: ООН-2.0 і велика частина світу змушена буде йому підігрувати. У нас тут немає вибору: ми маємо поки тягнути час, дивитися за тим, чи вироблять консолідовану позицію в  ЄС і чи захоче вступати в цю раду Росія. Наш підхід тут має бути максимально прагматичним: якщо це допомагає в мирному процесі – ми вступаємо, не допомагає – не вступаємо. Всі ці високопарні речі «як же ми будемо знаходитися  в одній організації з РФ та Білоруссю – контрпродуктивні. Будемо, якщо знадобиться, так само, як і в ООН. Рада миру - поки виглядає, як тимчасове явище до якого треба зараз саме так і ставитися.

• 3 •

Після Гренландії в Трампа вивільнитися час для України та Ірану. Я не сумніваюся, що зараз Путін запропонує якісь чергові неприйнятні умови миру і весь переговорний процес піде на нове коло. Я повторю те, що писав напередодні: та конструкція переговорів, яка існувала досі зайшла в глухий кут. В силу того, що ми повністю залежні від США, як головного переговорника, у нас немає іншого варіанту ніж шукати відповідь на питання: «чому ця війна не вигідна США». Продовжувати жити в чотирикутнику «території – зняття санкцій з РФ - вигоди для США – європейські цінності» можна, але за рік ми не добилися практично нічого. На столі лежать ті самі карти і в 2026 році вони будуть незмінними.

• 4 •

Кампанія «війна не вигідна Трампу» – складна і системна. Але якщо до неї поставитися саме, як до кампанії, а не до кавалерійського наскоку, в неї можна зіграти.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Іран Дональд Трамп Україна Гренландія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Світ стає гіршим там, де приходить Росія
Росія – імперія, що залишає після себе лише пустелю
11 сiчня, 17:13
Робити висновки з мирної угоди зарано
Висновки з мирної угоди робити рано. Три причини
25 грудня, 2025, 11:27
Спікер стверджує, що демократи вже мають готовий план усунення президента з посади
Трампу загрожує імпічмент. Спікер Джонсон попередив про можливий сценарій
23 грудня, 2025, 03:59
Українська та американська делегації під час переговорів
Зустріч Трампа та Зеленського, вибухи у РФ: головне за ніч
29 грудня, 2025, 05:28
За словами Ушакова, розмова Путіна і Трампа відбулася з ініціативи американської сторони
Кремль після розмови Путіна і Трампа назвав умову для закінчення війни
28 грудня, 2025, 20:48
29 грудня Трамп провів розмову з Путіним
Трамп поговорив з Путіним. Помічник диктатора розказав про обурення Зеленським
29 грудня, 2025, 18:40
Агенти DEA виводять президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину Сілію Флорес з гелікоптера до будівлі суду США
Під час захоплення Мадуро США застосували загадкову зброю – New York Post
11 сiчня, 17:58
Папа закликав до припинення насильства та активізації зусиль для досягнення миру
Папа Римський згадав про страждання українців
11 сiчня, 18:34
ЄС готується говорити з Трампом про Гренландію, а не про Україну
Європа міняє Україну на Гренландію у переговорах із Трампом – FT
19 сiчня, 17:39

Вадим Денисенко

Війна за Гренландію відміняється. Як повернути Трампа обличчям до України
Війна за Гренландію відміняється. Як повернути Трампа обличчям до України
Навіщо Трамп запросив Росію у раду миру і що це означає для України
Навіщо Трамп запросив Росію у раду миру і що це означає для України
Переговори у Вашингтоні: чому Трамп тягне час
Переговори у Вашингтоні: чому Трамп тягне час
Кремль поставив на повний блекаут: що це означає для України
Кремль поставив на повний блекаут: що це означає для України
Що потрібно зробити, щоб подолати корупцію
Що потрібно зробити, щоб подолати корупцію
Імовірна смерть Кадирова. Що далі задумав Кремль
Імовірна смерть Кадирова. Що далі задумав Кремль

Новини

День Соборності України 2026: привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 07:00
В Україні невелике потепління: погода на 22 січня
Сьогодні, 05:59
Україна та Росія перебувають у точці для укладення угоди – Трамп
Вчора, 17:45
Зеленський планує зустрітися з Трампом у Давосі
Вчора, 17:22
Трамп у Давосі розкритикував Європу через міграцію та імпорт
Вчора, 16:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 21 січня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua