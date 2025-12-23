Головна Світ Політика
Трампу загрожує імпічмент. Спікер Джонсон попередив про можливий сценарій

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Трампу загрожує імпічмент. Спікер Джонсон попередив про можливий сценарій
Спікер стверджує, що демократи вже мають готовий план усунення президента з посади
фото: Bloomberg

Результати проміжних виборів 2026 року визначать подальшу долю адміністрації Трампа

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що Демократична партія ініціює імпічмент президента Дональда Трампа у разі, якщо республіканці втратять контроль над Конгресом після проміжних виборів 2026 року. Про це Джонсон сказав під час виступу на консервативному саміті AmericaFest, пише «Главком».

За словами Джонсона, саме результати виборів 2026 року визначать подальшу долю адміністрації Трампа. Спікер стверджує, що демократи вже мають готовий план усунення президента з посади.

«На проміжних виборах у 2026 році все буде поставлено на карту. Якщо ми втратимо більшість у Палаті представників, радикальні ліві оголосять імпічмент президенту Трампу», – заявив Джонсон. Він також попередив, що такий сценарій, за його словами, призведе до «абсолютного хаосу», і закликав прихильників Республіканської партії не допустити втрати більшості в Конгресі.

Джонсон додав, що демократи нібито прагнуть «демонтувати» ключові цінності республіканців, і наголосив на необхідності забезпечити Трампу повний чотирирічний президентський термін шляхом перемоги на виборах.

Як повідомлялось, напередодні Нового року та проміжних виборів підтримка Дональда Трампа серед республіканців падає через економічні проблеми та незадоволеність виборців високими цінами на товари, агресивною імміграційною політикою та сприйняттям, що Трамп занадто розширив межі президентської влади.

Трамп розпочинає 2026 рік із політичними труднощами, зокрема зростаючим розчаруванням виборців через зростання вартості життя. Це може мати серйозні наслідки для його кампанії на виборах 2026 року, де республіканці намагаються зберегти свої позиції в Конгресі та запобігти можливому імпічменту, якщо демократи здобудуть більшість у Палаті представників.

Теги: імпічмент Майк Джонсон Дональд Трамп вибори вибори у США

