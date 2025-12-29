Головна Світ Політика
Путін поскаржився Трампу про нібито атаку на свою резиденцію

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Путін поскаржився Трампу про нібито атаку на свою резиденцію
29 грудня Трамп провів розмову з Путіним
фото: АР

За словами Ушакова, Трамп нібито був шокований і обурений «атакою» на резиденцію Путіна, яка не підтверджується жодними даними

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков повідомив деталі розмови американського лідера Дональда Трампа та диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ. 

За словами Ушакова, Трамп нібито був шокований і обурений «атакою» на резиденцію Путіна, яка не підтверджується жодними даними. Помічник російського диктатора стверджує, що президент США нібито заявив, що така спроба «атаки» вплине на підходи США в контексті роботи із президентом України Володимиром Зеленським.

«Трамп поінформував Путіна про деякі результати, досягнуті командою Зеленського. Путін у розмові з Трампом підкреслив, що Росія має намір тісно і плідно співпрацювати з США для пошуку миру», – сказав росіянин.

Нагадаємо, 29 грудня президент США Дональд Трамп провів «позитивну» телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

Зауважимо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що нібито Україна в ніч на 29 грудня «здійснила атаку БпЛА на держрезиденцію диктатора Володимира Путіна в Новгородській області».

Згодом Володимир Зеленський відповів на закиди Кремля та попередив українців про те, що РФ збирається атакувати урядові будівлі в Києві: «Зараз вони своєю заявою, що атакована була їх якась резиденція, просто готують ґрунт для того, щоб нанести удари, напевно, по столиці і по державних будівлях. Тому треба бути зараз всім уважними, всім абсолютно. Може бути нанесений удар по столиці».

Теги: путін Дональд Трамп переговори

