Путін поскаржився Трампу про нібито атаку на свою резиденцію

За словами Ушакова, Трамп нібито був шокований і обурений «атакою» на резиденцію Путіна, яка не підтверджується жодними даними

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков повідомив деталі розмови американського лідера Дональда Трампа та диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

За словами Ушакова, Трамп нібито був шокований і обурений «атакою» на резиденцію Путіна, яка не підтверджується жодними даними. Помічник російського диктатора стверджує, що президент США нібито заявив, що така спроба «атаки» вплине на підходи США в контексті роботи із президентом України Володимиром Зеленським.

«Трамп поінформував Путіна про деякі результати, досягнуті командою Зеленського. Путін у розмові з Трампом підкреслив, що Росія має намір тісно і плідно співпрацювати з США для пошуку миру», – сказав росіянин.

Нагадаємо, 29 грудня президент США Дональд Трамп провів «позитивну» телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

Зауважимо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що нібито Україна в ніч на 29 грудня «здійснила атаку БпЛА на держрезиденцію диктатора Володимира Путіна в Новгородській області».

Згодом Володимир Зеленський відповів на закиди Кремля та попередив українців про те, що РФ збирається атакувати урядові будівлі в Києві: «Зараз вони своєю заявою, що атакована була їх якась резиденція, просто готують ґрунт для того, щоб нанести удари, напевно, по столиці і по державних будівлях. Тому треба бути зараз всім уважними, всім абсолютно. Може бути нанесений удар по столиці».