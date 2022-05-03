Як заробляють на війні

Що відбувається в портах Ізмаїл та Рені?

Ні для кого не секрет, що одна з головних проблем нашої економіки – блокада росіянами морського експорту. Зараз, крім західного кордону, у нас залишилися лише дунайські порти, які можуть забезпечувати експорт.

І от, що відбувається зараз в цих портах? Ціна перевалки вантажів за місяць виросла в чотири (!) рази. Порти Ізмаїл та Рені до лютого 2022 року не користувалились великим попитом та ставка перевалки була на рівні 5/6 дол/т, вартість флоту по маршруту до Констанци (Румунія) 9/10 дол/т.

З початком війни ціна на послуги перевалки зросла до 12дол/т, та кожні 5 днів збільшувалася.

Спочатку ціна трансформувалася в євро, потім ціна в квітні зросла до 15 є/т, травень вже номінували по 20 є/т.

Вартість флоту зросла в середньому в три-чотири рази.

Сьогодні я не писатиму про головних ділків, які на цьому наживаються, але за кілька днів обов’язково будуть і прізвища. Державі від цього, між іншим, практично нічого не отримує.

Я розумію про заробіток. Але збільшення в чотири рази – це вже не ринок, а шантаж.

Ми говоримо про важливість експорту, але, на жаль, все це перетворюється в можливість заробляти одиницям, а не в можливість хоч якось підтримати економіку.

Чи є важелі в державі, щоб вирівняти цю історію? Безумовно є. Чи зроблено хоч щось за два місяці, відтоді, як стало ясно, що порти Чорного моря заблоковані? Не просто нічого не зроблено. Ринок перетворюється на монопольне обдирання.

Джерело: блог Вадима Денисенка

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