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    ЦРУ поширило інструкції для притомних росіян

    ЦРУ чекає, що росіяни почнуть зв'язуватися з ним - ЦРУ поширило інструкції для притомних росіян

    ЦРУ чекає, що росіяни почнуть зв'язуватися з ним

    фото з відкритих джерел

    Росіянам дали інструкцію, як зв'язатися з розвідкою США

    Розвідка США опублікувала на YouTube та інших соцмережах інструкцію для росіян, як анонімно контактувати з Центральним розвідувальним управлінням. Про це повідомляє NYT.

    Інструкції написані російською мовою й пояснюють, як використовувати захищені віртуальні приватні мережі (VPN), щоб завантажити захищений браузер та анонімно передавати інформацію ЦРУ.

    Інструкції є відносно простими для виконання.

    «Ми надаємо російськомовні інструкції, як безпечно зв’язатися з ЦРУ – через наш веб-сайт у Dark web або надійний VPN – для тих, хто відчуває потребу зв’язатися з нами через несправедливу війну російського уряду», – сказала речниця ЦРУ Сюзен Міллер.

    ЦРУ просить росіян, які зв’язуються, повідомити своє ім’я, посаду, доступ до інформації, а також спосіб для безпечного контакту.

    Як повідомлялося, ЦРУ пророкує, що через повномасштабний військовий наступ в Україні, який спричинив нищівні санкції проти РФ, Володимир Путін може втратити президентське крісло.

    Теги: росія окупанти США війна Україна окупація #stoprussia
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    ЦРУ поширило інструкції для притомних росіян