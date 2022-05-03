ЦРУ поширило інструкції для притомних росіян

Росіянам дали інструкцію, як зв'язатися з розвідкою США

Розвідка США опублікувала на YouTube та інших соцмережах інструкцію для росіян, як анонімно контактувати з Центральним розвідувальним управлінням. Про це повідомляє NYT.

Інструкції написані російською мовою й пояснюють, як використовувати захищені віртуальні приватні мережі (VPN), щоб завантажити захищений браузер та анонімно передавати інформацію ЦРУ.

Інструкції є відносно простими для виконання.

«Ми надаємо російськомовні інструкції, як безпечно зв’язатися з ЦРУ – через наш веб-сайт у Dark web або надійний VPN – для тих, хто відчуває потребу зв’язатися з нами через несправедливу війну російського уряду», – сказала речниця ЦРУ Сюзен Міллер.

ЦРУ просить росіян, які зв’язуються, повідомити своє ім’я, посаду, доступ до інформації, а також спосіб для безпечного контакту.

Як повідомлялося, ЦРУ пророкує, що через повномасштабний військовий наступ в Україні, який спричинив нищівні санкції проти РФ, Володимир Путін може втратити президентське крісло.