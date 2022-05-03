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    Події в Україні

    Чи є зв'язок на Херсонщині та Запоріжжі? «Київстар» прокоментував ситуацію

    У частині Херсона з'явився мобільний зв'язок, але без інтернету - Чи є зв'язок на Херсонщині та Запоріжжі? «Київстар» прокоментував ситуацію
    У частині Херсона з'явився мобільний зв'язок, але без інтернету

    На Херсонщині працює лише третина базових станцій мобільного операора

    Наразі в Запорізькій області у звичайному режимі працює 80% базових станцій «Київстару». У Херсонській області працює 30% базових станцій. Про це повідомила речниця компанії Ірина Лєліченко.

    «На жаль, технічні спеціалісти не мають доступу в тимчасово окуповані населені пункти для проведення ремонтних робіт. Зокрема, через відсутність енергоживлення або пошкодження не працює обладнання усіх мобільних операторів у місті Херсон», - зазначила вона.

    Інженери «Київстару» проводять роботи для посилення сигналу мережі в підконтрольних Україні населених пунктах, щоб збільшити територію покриття.

    «Будь ласка, якщо на території, де ви знаходитесь, мобільний сигнал слабкий, користуйтесь SMS-повідомленнями», - радить представниця «Київстару».

    Вона зазначила, що компанія докладає всіх можливих зусиль для відновлення роботи послуг.

    Як повідомляє «Суспільне», наразі в частині Херсона з'явився мобільний зв'язок, але без інтернету.

    Нагадаємо, 30 квітня в Херсонській області повністю зник мобільний зв'язок та інтернет у всіх операторів.

    Читайте також: «З ворогом ми не спілкуємося». Як мобільні оператори ведуть війну за зв'язок
    Теги: росія окупанти війна Херсонщина Україна Запорізька область мобільний зв’язок окупація Київстар #stoprussia
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    Чи є зв'язок на Херсонщині та Запоріжжі? «Київстар» прокоментував ситуацію