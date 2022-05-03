Чи є зв'язок на Херсонщині та Запоріжжі? «Київстар» прокоментував ситуацію
На Херсонщині працює лише третина базових станцій мобільного операора
Наразі в Запорізькій області у звичайному режимі працює 80% базових станцій «Київстару». У Херсонській області працює 30% базових станцій. Про це повідомила речниця компанії Ірина Лєліченко.
«На жаль, технічні спеціалісти не мають доступу в тимчасово окуповані населені пункти для проведення ремонтних робіт. Зокрема, через відсутність енергоживлення або пошкодження не працює обладнання усіх мобільних операторів у місті Херсон», - зазначила вона.
Інженери «Київстару» проводять роботи для посилення сигналу мережі в підконтрольних Україні населених пунктах, щоб збільшити територію покриття.
«Будь ласка, якщо на території, де ви знаходитесь, мобільний сигнал слабкий, користуйтесь SMS-повідомленнями», - радить представниця «Київстару».
Вона зазначила, що компанія докладає всіх можливих зусиль для відновлення роботи послуг.
Як повідомляє «Суспільне», наразі в частині Херсона з'явився мобільний зв'язок, але без інтернету.
Нагадаємо, 30 квітня в Херсонській області повністю зник мобільний зв'язок та інтернет у всіх операторів.