Як Ізраїль програв інформаційну битву. Урок для України

На сьогоднішній день інформаційний ефект може бути ціллю реальних бойових дій

Ось вам наочний приклад поразки Ізраїля в інформаційній війні. Я з перших днів звертав увагу, як палестинці накривали контентом соцмережі.

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Аналіз в журналі «Економіст» показує, що станом на 19 жовтня пости на підтримку Палестини в 3,9 разів переважали пости на підтримку Ізраїля.

Вчора міністр закордонних справ Ізраїля сказав, що в них 2-3 тижні завершити операцію, після цього опиратись тиску буде дуже складно. А минулого тижня американські дипломати з арабських країн передали депеші, що необхідно вжити гуманітарних заходів в Газі, інакше США втратять всіх арабських союзників.

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Інформаційна війна, друзі, це не про диван більше. Як я викладав тут раніше – зараз інформаційний ефект може бути ціллю реальних бойових дій. На жаль, не врахувавши це Ізраїль опинився у дуже складній ситуації. Суть якої – знищення Хамасу, не зможе повернути йому тієї ролі і підтримки на міжнародній арені, яка в нього була. А я думаю, що ситуація буде ще складнішою по врегулюванню конфлікту, і незважаючи на військовий успіх – Ізраїль може вийти з цієї війни переможеним.

А в нас свої проблеми. Програш інформаційної війни в Угорщині і Словаччині – вже обернулось для нас втратами в розмірі 540 млн євро. Перемога Альтернативи для Німеччини, Трампа та інших – може взагалі обернутись для нас катастрофою.

Якщо ми зараз активно не займемося формування своєї підтримки на рівні західних суспільств, а не тільки еліт – то війна точно закінчиться для нас погано.