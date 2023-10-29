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New York Times: Ізраїль міг відмовитися від повномасштабного вторгнення в Газу

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
New York Times: Ізраїль міг відмовитися від повномасштабного вторгнення в Газу
Останніми днями Ізраїль посилив авіаудари по Сектору Гази
фото: The New York Times

Перші плани ізраїльського вторгнення викликали занепокоєння офіційних осіб США

Ізраїль, імовірно, утримується від повномасштабного вторгнення в Сектор Гази й замість цього проводить більш обмежені наземні операції через застереження Сполучених Штатів Америки. Про це пише The New York Times.

За словами представників адміністрації Байдена, наразі важко сказати, що зрештою зробить Ізраїль, оскільки посилення авіаударів і розширене наземне вторгнення за останні три дні свідчать про більш агресивну позицію.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив у суботу ввечері, що ізраїльські війська увійшли в Сектор Гази в п'ятницю, щоб почати «другий етап війни», хоча він не описав цей крок як вторгнення. Військові офіційні особи заявили раніше в суботу, що ізраїльські війська увірвалися в північну частину анклаву і залишилися там у суботу ввечері.

Поки що, на думку американських чиновників, вторгнення ізраїльських сухопутних сил у Газу є більш обмеженими, ніж те, що ізраїльські військові офіційні особи спочатку описали міністру оборони США Ллойду Остіну та іншим вищим військовим чиновникам.

Як пише видання, перші плани ізраїльського вторгнення викликали занепокоєння офіційних осіб США, які висловили стурбованість тим, що їм бракує досяжних військових цілей і що ізраїльська армія (ЦАХАЛ) ще не готова розпочати наземне вторгнення.

У телефонній розмові зі своїм ізраїльським колегою Йоавом Галлантом Остін наголосив на необхідності ретельного розгляду того, як ізраїльські сили можуть здійснити наземне вторгнення в Газу, де ХАМАС обладнав складну мережу тунелів під густонаселеними районами.

Зазначається, що ізраїльтяни вдосконалили свій план після спільних зусиль Остіна та інших офіційних осіб. Однак представники адміністрації Байдена наполягають на тому, що США не вказували Ізраїлю, що робити, і досі підтримують наземне вторгнення.

«Іншими факторами, які, найімовірніше, також вплинули на військове планування Ізраїлю, американські чиновники називають можливий вплив на переговори про звільнення заручників і той факт, що ізраїльські політичні і військові лідери розділилися в думках про те, як, коли і навіть чи варто здійснювати вторгнення», – зазначає The New York Times.

Водночас представники Пентагону заявили, що Ізраїль, схоже, проводить поетапну операцію, коли невеликі розвідувальні підрозділи просуваються до Гази, щоб визначити місцезнаходження бойовиків ХАМАСу, вступити з ними в бій і виявити їхні вразливі місця.

«Якщо слабкі місця, шви та прогалини виявлені, вони залучають основні сили для нападу», – сказав Мік Малрой, колишній високопосадовець із питань політики Близького Сходу в Пентагоні та офіцер ЦРУ у відставці.

Генерал армії США Фредерік Ходжес, своєю чергою, сказав, що ЦАХАЛ може вдаватися до цієї тактики, щоб зменшити втрати, а також супутні руйнування будівель.

Нагадаємо, учора прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що розпочався другий етап війни Ізраїлю проти ХАМАСу. У Сектор Гази введені додаткові наземні сили.

Також повідомлялося, що Ізраїль розширює зону наземної операції у Секторі Гази з допомогою піхоти та бронетехніки та за підтримки масованих ударів з повітря та моря, включаючи бомбардування тунелів терористів ХАМАС. 

До відома, 28 жовтня ЦАХАЛ атакував понад 450 військових об'єктів ХАМАСу. 

Теги: ХАМАС Сектор Гази Ізраїль

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