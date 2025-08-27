Які гарантії безпеки може отримати Україна

Армія, зброя, оборона, санкції

Давайте визнаємо простий очевидний факт: жодна країна не відправить сюди свої війська. Якби у їх політиків були яйця на таке, то вони б давно вже зробили і значно простіше: надали нам далекобійну зброю (балістику). Тому давайте обговоримо інші варіанти.

Європейська континентальна армія

Зрозуміло, що НАТО – це вже малодієздатний блок, одна держава може все заблокувати, то ж розраховувати на те, що воно когось захистить смислу не має. Натомість, Росія показала реальну вразливість європейського континенту до війни, а Україна, що Росію можна бити. Тому створення європейської армії із коаліції держав - найкраща альтернатива будь-яким майбутнім загрозам. В якісь мірі це міні – НАТО, на теренах Європи. Для нас така гарантія була б найкращою, за умови активної участі у розбудові такої армії.

Наразі така ідея поки малоперспективна, оскільки європейці не покидають надії на комфортне життя за американські гроші в питаннях безпеки. Думки, що Трамп піде і все налагодиться сьогодні значно сильніші за реальність, в якій повернення до минулого вже не буде.

Зброя

На другому місці гарантіями для нас може стати зброя. Тільки тут я веду мову про ВСЮ зброю (крім ядерної), а не оці подачки з купою умов. Зрозуміло, що можливо Томагавки і F35 не захочуть розміщувати на нашій території. Але ок, тоді розмістіть на кордоні з нами, і у випадку російського нового вторгнення ми маємо отримати доступ до складів всього. На додачу, наші ЗСУ мають навчатись на цій зброї в сусідніх країнах. На всій високотехнологічній зброї.

Кошти на оборону

Вливання мільярдів доларів в оборонний сектор: військові виробництва і будівництво фортифікацій – теж гарна гарантія для нас. Але це має бути зафіксона сума або відсоток від оборонних бюджетів країн-партнерів. В цьому є логіка, частину їхньої оборонної роботи виконуємо саме ми.

Санкції

Збереження санкцій для Росії – це гарантія того, що вона буде залишатись досить слабкою, щоб влаштувати ще одну таку масштабну агресію. А якщо її буде утримувати Китай, то що ж і він буде слабнути на фоні Заходу.

Це має вигляд гарантій. Бо якби нам не хотілось, за нас воювати ніхто не буде.