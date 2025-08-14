Співпраця Росії з Північною Кореєю: Буданов розповів про масштаби і наслідки

Очільник ГУР підкреслив, що партнерство між країнами несе загрозу не лише для України, а й для інших регіонів світу

Буданов розкрив масштаби співпраці Росії з Північною Кореєю: «Йдеться про десятки мільярдів доларів»

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів про масштаби військової співпраці між Москвою та Пхеньяном. За його словами, ця взаємодія має не тільки фінансовий, а й значний геополітичний вимір. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Japan Times.

В інтерв'ю виданню Кирило Буданов розповів, що Росія щедро фінансує участь північнокорейських військ у війні проти України.

«Кремль платить за все військове обладнання та війська. Йдеться про десятки мільярдів доларів, і для економіки Північної Кореї, однієї з найбільш ізольованих у світі, це дуже серйозні гроші», – зазначив Кирило Буданов.

Очільник ГУР підкреслив, що партнерство між країнами несе загрозу не лише для України, а й для інших регіонів світу. Він наголосив, що Північна Корея отримує унікальний бойовий досвід, оскільки війна в Україні є однією з небагатьох сучасних війн такого масштабу.

«Наразі у світі є лише три країни, які мають досвід ведення сучасної війни на дуже широкій лінії фронту з використанням майже всіх наявних засобів – це Україна, Росія та Північна Корея», – додав Буданов.

У найближчий час Північна Корея планує перекинути до Росії додаткові війська: близько 6 тис. військовослужбовців та від 50 до 100 одиниць техніки, зокрема бойові танки M2010 (Cheonma-D) та бронетранспортери БТР-80. Офіційною метою є проведення інженерних робіт, але Буданов висловив сумнів, що всі військові будуть займатися лише цим.

