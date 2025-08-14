Головна Світ Політика
search button user button menu button

Співпраця Росії з Північною Кореєю: Буданов розповів про масштаби і наслідки

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Співпраця Росії з Північною Кореєю: Буданов розповів про масштаби і наслідки
Очільник ГУР підкреслив, що партнерство між країнами несе загрозу не лише для України, а й для інших регіонів світу
фото: скріншот з відео

Буданов розкрив масштаби співпраці Росії з Північною Кореєю: «Йдеться про десятки мільярдів доларів»

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів про масштаби військової співпраці між Москвою та Пхеньяном. За його словами, ця взаємодія має не тільки фінансовий, а й значний геополітичний вимір. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Japan Times.

В інтерв'ю виданню Кирило Буданов розповів, що Росія щедро фінансує участь північнокорейських військ у війні проти України.

«Кремль платить за все військове обладнання та війська. Йдеться про десятки мільярдів доларів, і для економіки Північної Кореї, однієї з найбільш ізольованих у світі, це дуже серйозні гроші», – зазначив Кирило Буданов.

Очільник ГУР підкреслив, що партнерство між країнами несе загрозу не лише для України, а й для інших регіонів світу. Він наголосив, що Північна Корея отримує унікальний бойовий досвід, оскільки війна в Україні є однією з небагатьох сучасних війн такого масштабу.

«Наразі у світі є лише три країни, які мають досвід ведення сучасної війни на дуже широкій лінії фронту з використанням майже всіх наявних засобів – це Україна, Росія та Північна Корея», – додав Буданов.

У найближчий час Північна Корея планує перекинути до Росії додаткові війська: близько 6 тис. військовослужбовців та від 50 до 100 одиниць техніки, зокрема бойові танки M2010 (Cheonma-D) та бронетранспортери БТР-80. Офіційною метою є проведення інженерних робіт, але Буданов висловив сумнів, що всі військові будуть займатися лише цим.

Нагадаємо, Голосіївський суд Києва продовжив арешт колишнім працівникам управління державної охорони Андрію Гуку та Олександру Деркачу. Їх звинувачено в держзраді, теракті та незаконному зберіганні зброї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Гук та Деркач перебувають під вартою з травня 2024, коли їх затримали за підозрою в співпраці з Федеральною службою безпеки (ФСБ РФ). За версією слідства, Гук, який охороняв високопосадовців під час закордонних відряджень, брав участь у замаху на голову головного управління розвідки Кирила Буданова й привіз в Одесу дрон та вибухівку, щоб підірвати його будинок.

За матеріалами слідства, Деркач передавав російським спецслужбам через Гука данні про постачання іноземної зброї в Україну, кадрові зміни в керівництві ЗСУ та іншу інформацію про сферу оборони, яку він отримував під час служби.

Читайте також:

Теги: Україна війна росія Північна Корея Кирило Буданов

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У підсумку після саміту ЄС і Китай опублікували власні односторонні заяви
Пекін не здає Москву. Як завершився саміт ЄС-Китай
26 липня, 18:28
Трамп заявив, що Зеленський не має завдавати ударів по Москві
Трамп про війну в Україні: я ні на чиєму боці
15 липня, 20:35
Наземна роботизована система успішно витягнула пораненого захисника з лінії бойового зіткнення
Робот евакуював важкопораненого бійця ЗСУ під вогнем противника
23 липня, 12:42
Воде: застосунок транслює заборонений у Молдові медіаконтент із Росії та Білорусі, які вже заблокували через військову пропаганду та загрози інформаційній безпеці
Молдова заблокувала додаток і сайт з російськими телеканалами
30 липня, 21:45
Пілоти ЗСУ знищили рідкісний північнокорейський міномет (відео)
Пілоти ЗСУ знищили рідкісний північнокорейський міномет (відео)
10 серпня, 05:26
Матвій був наймолодшим сином у родині
Росія у Києві вбила шестирічного українського каратиста
31 липня, 16:07
Путін збільшує залежність російського суспільства від військових витрат
Аналітики пояснили, чому Путін свідомо не створив умов для мирної угоди з Україною
6 серпня, 06:31
Мирна угода передбачатиме певний формат обміну територіями, заявив Грем
Сенатор Грем пояснив, чому Україна має поступитися територіями Росії
10 серпня, 19:56
Сибіга звернулся до партнерів щодо зустрічі Трампа з Путіним
Поступки провокують нову агресію РФ. Сибіга застеріг партнерів
10 серпня, 12:01

Політика

Співпраця Росії з Північною Кореєю: Буданов розповів про масштаби і наслідки
Співпраця Росії з Північною Кореєю: Буданов розповів про масштаби і наслідки
Чому саме Аляска стала ареною переговорів США та Росії: аналіз The Associated Press
Чому саме Аляска стала ареною переговорів США та Росії: аналіз The Associated Press
Саміт на Алясці: як Трамп планує змусити Путіна погодитись на перемир'я
Саміт на Алясці: як Трамп планує змусити Путіна погодитись на перемир'я
Трамп хоче миру в Україні, а не приниження – сенатор Грем
Трамп хоче миру в Україні, а не приниження – сенатор Грем
Зупинка американської допомоги закордон: суд визнав законним рішення Трампа
Зупинка американської допомоги закордон: суд визнав законним рішення Трампа
Польща вкладає майже $4 млрд на модернізацію F-16
Польща вкладає майже $4 млрд на модернізацію F-16

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
276K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 серпня 2025
21K
Кабмін пропонує змінити правила відстрочки від мобілізації: кого стосується
8103
Нардепа, якого силовики охрестили резидентом ФСБ, оголошено у розшук
2638
МЗС Росії зробило заяву про територіальні вимоги
2021
Суми: політичний скандал під звуки вибухів. Інтерв’ю зі звільненим першим заступником міського голови

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua