Трамп зідзвониться з Путіним за підсумками переговорів у Білому домі

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Трамп зідзвониться з Путіним за підсумками переговорів у Білому домі
Володимир Зеленський почав переговори з Дональдом Трампом
скріншот трансляції з Білого дому

Нещодавно очільники США та Росії зустрічалися в Алясці, де провели закриті переговори

Президент США Дональд Трамп зателефонує російському диктатору Володимир Путіну за підсумками переговорів у Білому домі. Про це повідомляє «Главком».

Як зазначив Трамп, Путін чекає його дзвінка. «Проведу розмову з Путіним після сьогоднішніх зустрічей. Він очікує на мій дзвінок», – заявив президент США.

Український лідер Володимир Зеленський стверджував, що Україна готова до тристоронніх зустрічей, говорячи про потенційну зустріч з кремлівським диктатором. Водночас Трамп вважає, що якщо сьогоднішня зустріч складеться добре, буде можливість провести таку зустріч між Україною, Росією та США.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський почав переговори з американським президентом Дональдом Трампом. Лідери двох країн спілкувалися в Овальному кабінеті: вони виголосили вітальні промови та відповідали на питання журналістів.

До складу української делегації входять: керівник Офісу президента Андрій Єрмак, секретар РНБО Рустем Умєров, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, посол України в США Оксана Маркарова та заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. У зустрічі беруть участь віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо, спецпредставники Стів Віткофф і Кіт Келлог, а також очільниця апарату Білого дому Сьюзі Вайлс.

Як відомо, президент США Дональд Трамп спершу проведе двосторонні переговори з президентом України Володимиром Зеленським, а згодом зустрінеться у багатосторонньому форматі з лідерами ЄС. Зустріч Трампа із Зеленським запланована на 20:15 за київським часом, а переговори з європейськими лідерами – на 22:00.

До слова, представники Білого дому запитували українських чиновників, чи одягне президент Володимир Зеленський костюм на майбутню зустріч з американським лідером Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

