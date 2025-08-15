Головна Країна Події в Україні
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у Сизрані: подробиці нічної операції ЗСУ

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у Сизрані: подробиці нічної операції ЗСУ
Результати обох операцій уточнюються
колаж: glavcom.ua

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження НПЗ у Сизрані та пункту управління військ РФ в Єнакієвому

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження Сизранського нафтопереробного заводу в РФ, а також пункту управління російських військ на тимчасово окупованій частині Донецької області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

У рамках зниження наступального потенціалу росіян, у ніч на 15 серпня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони здійснили вогневе ураження низки важливих об’єктів противника.

Атака на Сизранський НПЗ

Був уражений Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області РФ, який є одним із найбільших у системі «Роснафти». Цей НПЗ виробляє широкий спектр пального, зокрема авіаційний гас, і бере участь у забезпеченні російських військ.

За інформацією Генштабу, ціль уражена, зафіксовані пожежа та вибухи.

Ураження пункту управління в Єнакієвому

Окрім цього, було здійснене вогневе ураження пункту управління 132-ї окремої мотострілецької бригади 51-ї армії РФ у місті Єнакієве Донецької області.

За даними Генштабу, цю ціль також було уражено. Результати обох операцій уточнюються.

Нагадаємо, у ніч на 15 серпня Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області Росії зазнав атаки невідомих дронів. Унаслідок удару на підприємстві спалахнула пожежа. 

Теги: нафта росія війна Генштаб Донеччина

