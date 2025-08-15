Генштаб підтвердив ураження НПЗ у Сизрані: подробиці нічної операції ЗСУ
Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження Сизранського нафтопереробного заводу в РФ, а також пункту управління російських військ на тимчасово окупованій частині Донецької області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.
У рамках зниження наступального потенціалу росіян, у ніч на 15 серпня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони здійснили вогневе ураження низки важливих об’єктів противника.
Атака на Сизранський НПЗ
Був уражений Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області РФ, який є одним із найбільших у системі «Роснафти». Цей НПЗ виробляє широкий спектр пального, зокрема авіаційний гас, і бере участь у забезпеченні російських військ.
💥БпЛА атакували місцевий НПЗ в Сизрані (Самарська область), там почалася пожежа.🔥 pic.twitter.com/cRRYt9ucxm— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 15, 2025
За інформацією Генштабу, ціль уражена, зафіксовані пожежа та вибухи.
Ураження пункту управління в Єнакієвому
Окрім цього, було здійснене вогневе ураження пункту управління 132-ї окремої мотострілецької бригади 51-ї армії РФ у місті Єнакієве Донецької області.
💥 Бавовна у Єнакієво pic.twitter.com/53H5m3Okw5— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 14, 2025
За даними Генштабу, цю ціль також було уражено. Результати обох операцій уточнюються.
Нагадаємо, у ніч на 15 серпня Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області Росії зазнав атаки невідомих дронів. Унаслідок удару на підприємстві спалахнула пожежа.
