Трамп заявив, що говорив з Путіним після удару по американському заводу в Мукачеві

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Трамп заявив, що говорив з Путіним після удару по американському заводу в Мукачеві
Американський лідер раніше не повідомляв про розмову з очільником РФ
скріншот із трансляції Білого дому

За словами президента США, він «не радий» удару по американському заводу

Президент США Дональд Трамп заявив, що говорив з російським диктатором Володимиром Путіним після обстрілу Закарпаття. Американський лідер висловив незадоволення ударом по заводу Flex у Мукачеві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву очільника Штатів.

За словами Трампа, він сказав Путіну, що «не радий цьому». «Мені не подобається нічого з пов'язаного з цією війною», – зазначив глава США.

Варто зазначити, що американський президент не повідомляв про розмову з очільником РФ.

Нагадаємо, у ніч на 21 серпня російська ракета влучила в великий американський завод з виробництва електроніки у Мукачеві. За словами глави українського уряду Юлії Свириденко, ворог вирішив «звільнити» Україну від кавомашин.

Згодом стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 23. У стаціонарі перебуває шість пацієнтів: серед них – з осколковими пораненнями, травмами кінцівок, живота та голови. Усі у стабільному стані, одній пацієнтці медики зробили операцію. Решта постраждалих отримали амбулаторну допомогу – переважно через гостру стресову реакцію, підвищений тиск та легкі травми.

Як повідомлялося, після удару президент американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер звернувся до очільника США Дональда Трампа

До слова, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відреагував на російський удар по Мукачеву. Він запропонував прийняти у своїй країні постраждалих.

Теги: Дональд Трамп путін Мукачево Закарпаття обстріл переговори

