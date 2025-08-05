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Литва запросила у генсека НАТО допомогу через російські дрони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Литва запросила у генсека НАТО допомогу через російські дрони
Литва надіслала листа із закликом до «негайних заходів щодо посилення можливостей протиповітряної оборони в Литві»
Фото: LK nuotr

Литва звернулась до генсека НАТО щодо посилення ППО через російські дрони

Міністри оборони та закордонних справ Литви, Довіле Шакалієне та Кястутіс Будріс, звернулися до генерального секретаря НАТО Марка Рютте з проханням терміново посилити протиповітряну оборону країни. Причиною звернення стали повторні порушення повітряного простору Литви російськими безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Кястутіса Будріса.

Міністр зазначив, що вони надіслали листа із закликом до «негайних заходів щодо посилення можливостей протиповітряної оборони в Литві та прискорення повного впровадження ротаційної моделі протиповітряної оборони».

Будріс підкреслив, що за останній місяць це вже другий випадок, коли російський військовий безпілотник порушив повітряний простір країни. Він нагадав, що подібні інциденти фіксували й інші країни-союзники, що є «тривожним сигналом про поширення агресії Росії проти України на територію НАТО».

Міністр зауважив, що Литва не може ставити під загрозу безпеку своїх громадян і цілісність повітряного простору Альянсу. «Ми повинні залишатися пильними, оскільки загроза реальна та зростає», – додав він.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ (МЗС) направило тимчасовому повіреному у справах Білорусі в Литві ноту, в якій висловило рішучий протест у зв'язку з незаконним проникненням безпілотника в країну на цьому тижні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Delfi.

Такі дії відомство вжило після того, як Військово-повітряні сили підтвердили факт виявлення дрона на території Литви, в Йонавському районі, на Гайжюнайському полігоні. МЗС вимагає від Білорусі негайно надати детальні пояснення щодо цього інциденту та запобігти подальшим порушенням.

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Теги: Литва НАТО росія

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