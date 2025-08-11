Будемо змінювати лінію фронту: Трамп заявив про територіальні поступки, які доведеться зробити Україні та РФ

За словами американського президента, лінія фронту нерівна, тому відбуватимуться певні обміни землею

Американський президент Дональд Трамп збирається закликати очільника Кремля Володимира Путіна припинити війну, яку Росія розв’язала проти України. Про це, як пише «Главком», політик повідомив під час пресконференції в Білому домі.

Трамп зазначив, що хоче бачити завершення війни й прагне досягти найкращої угоди для обох сторін. Також американський лідер наголосив, що у нього чудові стосунки з російським колегою, який, за його словами, хоче брати участь у мирних переговорах.

«Я думаю, я вірю, що він хоче покінчити з цим. Я вже кілька разів це казав, і я був розчарований, бо після чудової розмови з ним ракети обстрілювали Київ. Тож я збираюся поговорити з Володимиром Путіним і скажу йому: ви повинні покласти край цій війні. Ви повинні її завершити», – заявив президент США.



Дональд Трамп повідомив, що спробує повернути Україні частину окупованої території, утім певні обміни землею все ж таки будуть, але відбуватимуться на благо країні.

«Зеленський сказав, що йому треба конституційна згода… Він мав згоду піти на війну і вбивати всіх. Але йому треба згода, щоб зробити обмін територіями… Буде певний обмін територіями. Я знаю це від росіян і завдяки розмовам з усіма», – сказав Трамп.

За словами американського президента, обмін територіями буде «на благо» України.

«Це хороша річ, не погана. Але й погана – для обох сторін. Це дуже складно, бо у вас є лінія, яка є дуже нерівною і будуть певні обміни землею. Ми будемо змінювати лінію фронту. Росія окуповує значну частину території України, ми будемо намагатися повернути частину цієї території назад Україні», – заявив він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що РФ нібито могла б взяти Київ за чотири години, якби окупанти поїхали шосе, але, за його словами, російський генерал вирішив рухатися через сільськогосподарські угіддя.

Також «Главком» писав, що український лідер Володимир Зеленський не буде присутнім на переговорах з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці цієї п'ятниці.

«Він не братиме у них участі», – відповів Трамп журналістам.

Також Трамп заявив, що зможе сказати, чи можна укласти угоду, «ймовірно, протягом перших двох хвилин» своєї зустрічі з Володимиром Путіним, а після зустрічі на Алясці може припинити свою участь у переговорах.

Як відомо, президент США Дональд Трамп зустрінеться з очільником Кремля Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня. Раніше він говорив, що в рамках потенційної мирної угоди відбудеться «деякий обмін територіями».