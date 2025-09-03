Головна Думки вголос Віктор Андрусів
search button user button menu button
Віктор Андрусів Політичний та громадський діяч

Сі, Моді і Путін протистоятимуть колективному Заходу. Що це означає для України?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: Reuters

6 Інтернаціонал і залізна завіса

Що ж Сі, Моді і путін продемонстрували дефакто створення чергового Інтернаціоналу для протистояння «колективному Западу». Тому ж «Западу», куди вони продають більшість всього, що виробляють. І тому ж «Западу», звідки вони безсовісно копіюють всі інновації та технології.

Насправді, це все вже було. В головній ролі виступав Радянський союз, який мабуть ніколи б не розвалився, якщо б мав такий доступ до західних ринків і технологій. Тому і відповідь на це все та ж сама, що й колись – залізна завіса і холодна війна. Захід має терміново почати опускати завісу, і тарифи Трампа є всього лише малим першим кроком в цьому питанні.

Потрібно перекривати доступи, повертати робочі місця, формувати нові коаліції і ставити кожну країну перед вибором – з ким вона. Мова в першу чергу, про «найбільшу демократію в світі» – Індію.

Я часто чую, що ніхто не зможе замінити Китай. Я згідний, але за 3-5 років правильних інвестицій в Латинську Америку – цілком можна. Але якщо зараз не почати його замінювати – то незабаром це дійсно стане неможливим.

Що це значить для нас? Опускання залізної завіси означає для нас Корейський сценарій, тобто перехід гарячої фази в холодну. Однак, це неможливо без остаточного поділу світу на блоки. А Захід судячи з усього зовсім до цього не готовий. Тому поки війна буде тривати.

Але залізна завіса – не минуча.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Нарендра Моді путін Сі Цзіньпін Китай росія Індія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Найбільш раціональним, з точки зору ефективності і вартості, варіантом гарантування безпеки України залишається її членство у НАТО
Гарантії безпеки для України: чи можлива стаття 5 НАТО без НАТО?
22 серпня, 15:13
Владислав Іноземцев: «Єдине, що загрожує російській економіці, – це сам Путін»
Владислав Іноземцев: Не чекайте, поки економіка Росії помре, підривайте її заводи
31 серпня, 20:35
Путін може запровадити повітряне перемир'я, щоб показати Трампу готовність до мирного врегулювання
Bloomberg: Путін продовжить вести війну з Україною, але готує жест для Штатів
6 серпня, 04:03
Більшість дітей у «католозі» народилися до окупації Луганщини й мали українське громадянство
Росія створила сайт для «продажу» українських дітей
7 серпня, 11:35
Офіційної інформації щодо причини вибуху наразі немає
У центрі Ростова пролунав вибух (відео)
14 серпня, 10:57
Малюк пояснив, завдяки чому спецоперація «Павутина» стала успішною
Малюк пояснив, завдяки чому спецоперація «Павутина» стала успішною
12 серпня, 21:19
У Сизрані є влучання у НПЗ
У Самарській області безпілотники уразили НПЗ
15 серпня, 05:19
Очевидці повідомляли про густий дим, який накрив район, і сильне полум’я
У Москві розгорілася масштабна пожежа
17 серпня, 02:58
За інформацією ГУР, в результаті операції ліквідовано щонайменше шестеро російських військовослужбовців
ГУР знищило склад БК та окупантів у Мелітополі (відео)
17 серпня, 12:27

Віктор Андрусів

Сі, Моді і Путін протистоятимуть колективному Заходу. Що це означає для України?
Сі, Моді і Путін протистоятимуть колективному Заходу. Що це означає для України?
Яким був Парубій поза політикою
Яким був Парубій поза політикою
Які гарантії безпеки може отримати Україна
Які гарантії безпеки може отримати Україна
Головне питання для нас: чи є припинення вогню поразкою у війні?
Головне питання для нас: чи є припинення вогню поразкою у війні?
Велика заява Трампа по РФ. Чого можна очікувати від президента США?
Велика заява Трампа по РФ. Чого можна очікувати від президента США?
Путін на шпагаті між Іраном і Трампом
Путін на шпагаті між Іраном і Трампом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
284K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 вересня 2025
7155
«Не треба чекати». Російський економіст дав українцям рецепт знищення путінської економіки
4751
Ходити по кабінетах і не ховатися. «Рішали» тепер у законі
3669
Атака на українські міста, заяви Трампа та Лаврова: головне за ніч
2764
Фальшива драма кілера Парубія

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
Сьогодні, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
Вчора, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
Вчора, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
1 вересня, 05:55
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
31 серпня, 06:38

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua