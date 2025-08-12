Головна Світ Соціум
Малюк пояснив, завдяки чому спецоперація «Павутина» стала успішною

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Малюк пояснив, завдяки чому спецоперація «Павутина» стала успішною
фото: пресслужба СБУ

Голова СБУ: «Павутина» – результат унікального симбіозу агентурної та технічної складової в роботі СБУ

Спецоперація «Павутина» стала успішною завдяки унікальному симбіозу агентурної та технічної складової, які застосувала Служба безпеки України. Про це голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк заявив в інтерв'ю телеканалу «Ми-Україна» в ефірі марафону «Єдині новини», передає «Главком».

«Павутина» – це унікальна, багатоетапна операція, яка включає в собі низку надважливих компонентів. Перш за все, це логістика, тобто доставка в ворожий тил самих засобів, в нашому випадку – 150 бойових FPV-дронів. Це доставка будиночків, всередині яких до аеродромів доставляли засоби. Це агентурна робота, зв’язок і багато іншого. Якщо ми дивимось на «Павутину» в цілому, то бачимо комплексний підхід: агентурний і технічний. І саме найефективнішою наша робота стає тоді, коли є правильний симбіоз», – зазначив Василь Малюк. 

Для реалізації оперативного задуму СБУ створила залегендоване підприємство в РФ – логістичну компанію у Челябінську. Українські агенти орендували там офісне приміщення і склади, які знаходилися поруч із місцевим управлінням ФСБ. Згодом вони придбали п’ять вантажних автомобілів, а наймані ними водії перевозили різні вантажі, щоб закріпити роботу під прикриттям.

Як підкреслив Василь Малюк, під час спецоперації СБУ довелося постійно вирішувати різнопланові завдання, у тому числі організувати завезення до РФ підсанкційних товарів, зокрема акумуляторних станцій. Тут в пригоді став успішний досвід Служби щодо боротьби з транснаціональною злочинністю.

«Кожен з мисливських будиночків – повністю автономний. У них знаходилися батареї EcoFlow, сонячні батареї та інші групи товарів. Це давало можливість безперервно підживлювати дрони. Спецоперація могла відбутися і у прохолодну пору року, а там температура іноді падає нижче мінус 40 градусів. Тож дрон мав бути повністю заряджений. Але це водночас завдавало додаткові труднощі, аби завезти ці будиночки на територію РФ. Ми пройшли «сім кіл пекла», щоб досягти результату», – наголосив Василь Малюк.

Окремо голова СБУ зауважив на засобах, якими уразили ворожі літаки. «Дрони, на перший погляд, виглядають, як звичайні FPV, але вони унікальні. В них є декілька різновидів зв’язку. Бойова компонента кожного БпЛА складалася з двох частин по 800 грамів (тобто загалом 1600) спеціальної суміші, яку ми розробляли саме для цієї операції. Вона має кумулятивно-фугасний ефект: для того, щоб пропалювати сам корпус літака і вже всередині спричиняти вибух», – додав Малюк.

Важливо було забезпечити і безперешкодне повернення до України учасників спецоперації в РФ. Тож, коли водії вантажівок виїхали до визначених аеродромів, українські агенти вже покинули територію Росії. «Вони прийшли до мене на один з пунктів бойового управління і я мав честь їм особисто подякувати», – зазначив очільник Служби безпеки.

Підготовка до спецоперації відбувалася в режимі суворої секретності – про деталізований план знало лише кілька осіб. У визначений день на пункті бойового управління зібрались кращі оператори дронів ЦСО «А» СБУ і розпочали реалізацію задуму.

«На зв’язку з нами весь час був президент. Він багаторазово до цього теж цікавився окремими деталями і десь, скажу відверто, прискорював. Оскільки в нього управлінська діяльність така, як кажуть, «не відкладай на завтра те, що можеш зробити сьогодні». А він працює так, що «зроби це вчора» взагалі», – розповів голова СБУ.

Нагадаємо, що спецоперація «Павутина» відбулась 1 червня 2025 року. За її результатами СБУ уразила FPV-дронами третину ворожої стратегічної авіації РФ – 41 літак.

За словами джерел в СБУ, спецоперація «Павутина», внаслідок якої Служба безпеки України уразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готувалася понад півтора року.

До слова, на відео зі спецоперації «Павутина», які оприлюднила Служба безпеки України, видно як Росія і надалі намагається захистити літаки автомобільними шинами. Їх розмістили на крилах та фюзеляжах літаків. Попри те, що таку тактику РФ використовує ще з 2024 року, вона їй не допомогла. «Главком» зібрав пояснення експертів, щоб зрозуміти для чого це окупантам.

Теги: росія СБУ Василь Малюк

