Росія створила сайт для «продажу» українських дітей

Кулеба зазначає, що на російському сайті можна буквально «вибрати» собі дитину по фото з відкритими обличчями

Росіяни створили онлайн-каталог, у якому «продають» українських дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника благодійної організації Save Ukraine, колишнього дитячого омбудсмена Миколу Кулебу.

«З 2014 року діти з окупованих територій – Луганщини, Донеччини і Криму – систематично вивозилися на замовлення російських сімей під Москву та в інші регіони Росії. Схоже, попит на дітей зменшився, тож окупанти шукають нові способи «вдосконалення» цієї жахливої системи. Ми з командою Save Ukraine виявили доказ того, що вони перейшли до методів, які інакше як торгівлею дітьми не назвеш», – йдеться у дописі.

фото: Микола Кулеба/Facebook

Кулеба зазначає, що на створеному сайті можна буквально «вибрати» собі дитину по фото з відкритими обличчями. Вони описують дітей як товар: «слухняна», «спокійна» тощо.

фото: Микола Кулеба/Facebook

фото: Микола Кулеба/Facebook

фото: Микола Кулеба/Facebook

«Уявіть лише – ви можете відфільтрувати дітей не тільки за статтю, але й за кольором очей та волосся! Те, як вони описують наших українських дітей, не відрізняється від каталогу рабів. Це справжня торгівля дітьми у XXI столітті, яку світ має негайно зупинити», – наголосив керівник благодійної організації Save Ukraine.

фото: Микола Кулеба/Facebook

За словами Кулеби, більшість дітей у цьому «каталозі» народилися до окупації Луганщини й мали українське громадянство. Батьки деяких з них були вбиті саме окупаційною владою, іншим – просто зробили російські документи, щоб легалізувати викрадення.

Нагадаємо, міжнародна коаліція за повернення українських дітей, створена в межах ініціативи Bring Kids Back UA, оприлюднила спільну заяву. Документ, підписаний 38 країнами світу, а також Радою Європи та Європейським Союзом, закликає Росію негайно та безумовно повернути всіх викрадених українських дітей.

Раніше повідомлялося, що Кремль змушує викрадених в Україні дітей з досягненням 18 років іти воювати на фронт.