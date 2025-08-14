У центрі Ростова пролунав вибух (відео)

У центрі Ростова-на-Дону пролунав вибух: відсутній мобільний зв’язок та інтернет

У центрі російського міста Ростов-на-Дону стався вибух. Місцеві жителі та російські ЗМІ повідомляють про стовп диму, який піднявся над містом, та перебої з мобільним зв’язком та доступом до інтернету. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві соцмережі.

Офіційної інформації щодо причини вибуху наразі немає. Деякі джерела припускають, що місто могло бути атаковане ракетою або безпілотником, однак ці дані не підтверджено. Раніше у соцмережах заявляли, що в місті очікували можливу атаку дронів.

Нагадаємо, у ніч на 14 серпня Волгоград зазнав масованої атаки безпілотників, ціллю яких став місцевий нафтопереробний завод. Повідомляється, що зафіксовано кілька влучань, після яких на підприємстві спалахнула сильна пожежа, видима за десятки кілометрів. Над містом здійнявся потужний стовп диму. Про це інформує «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Місцеві мешканці повідомляли про серію вибухів близько 02:30, особливо гучних у Червоноармійському районі. Загалом у місті чули від п’яти до семи «хлопків». Уламки БпЛА, за даними російських джерел, стали причиною загоряння нафтопродуктів.