У Москві розгорілася масштабна пожежа

Очевидці повідомляли про густий дим, який накрив район, і сильне полум’я

Площа займання сягнула близько 600 кв. м

У Москві в ніч на 17 серпня спалахнула масштабна пожежа біля станції Щербинка. Вогонь охопив склади, кафе та пекарню, а також поширився на сусідні будівлі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали.

За даними оперативних служб, площа займання сягнула близько 600 кв. м. На місці працювали кілька підрозділів пожежної охорони. Причини пожежі наразі встановлюються, перевіряється також інформація про можливих постраждалих.

У пресслужбі ГУ МНС Росії по Москві уточнили, що інцидент стався на Люблінській вулиці, будинок 10.

Очевидці повідомляли про густий дим, який накрив район, і сильне полум’я, що швидко поширюєвалося. На відео з місця події видно, що вогонь охопив велику територію.

Раніше ми писали, що у ніч на 16 серпня ударні дрони атакували хімічний завод «Невинномисский Азот» у Ставропольському краї Росії. Це вже третій удар по підприємству за літо 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Мер міста Михайло Міненков і губернатор регіону підтвердили факт атаки на промислову зону. За їхніми офіційними даними, жертв і значних руйнувань немає, а причиною пожежі стало загоряння стерні на місці падіння дронів.

Це вже третя атака на завод «Невинномисский Азот». Попередні удари відбулися 14 червня та 25 липня. Під час атаки 14 червня 13 дронів пошкодили двері, вікна, приміщення одного з цехів, покрівлю їдальні та захист заводу.

Нагадаємо, у ніч на 15 серпня безпілотники уразили нафтопереробний завод у місті Сизрань, що знаходиться у Самарській області у Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Як повідомляється, у місті Сизрань внаслідок атаки БпЛА пролунало багато вибухів та було багато прильотів у нафтопереробний завод.