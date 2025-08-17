Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Москві розгорілася масштабна пожежа

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
У Москві розгорілася масштабна пожежа
Очевидці повідомляли про густий дим, який накрив район, і сильне полум’я
скріншот з відео

Площа займання сягнула близько 600 кв. м

У Москві в ніч на 17 серпня спалахнула масштабна пожежа біля станції Щербинка. Вогонь охопив склади, кафе та пекарню, а також поширився на сусідні будівлі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали.

За даними оперативних служб, площа займання сягнула близько 600 кв. м. На місці працювали кілька підрозділів пожежної охорони. Причини пожежі наразі встановлюються, перевіряється також інформація про можливих постраждалих.

У пресслужбі ГУ МНС Росії по Москві уточнили, що інцидент стався на Люблінській вулиці, будинок 10.

Очевидці повідомляли про густий дим, який накрив район, і сильне полум’я, що швидко поширюєвалося. На відео з місця події видно, що вогонь охопив велику територію.

Раніше ми писали, що у ніч на 16 серпня ударні дрони атакували хімічний завод «Невинномисский Азот» у Ставропольському краї Росії. Це вже третій удар по підприємству за літо 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Мер міста Михайло Міненков і губернатор регіону підтвердили факт атаки на промислову зону. За їхніми офіційними даними, жертв і значних руйнувань немає, а причиною пожежі стало загоряння стерні на місці падіння дронів.

Це вже третя атака на завод «Невинномисский Азот». Попередні удари відбулися 14 червня та 25 липня. Під час атаки 14 червня 13 дронів пошкодили двері, вікна, приміщення одного з цехів, покрівлю їдальні та захист заводу.

Нагадаємо, у ніч на 15 серпня безпілотники уразили нафтопереробний завод у місті Сизрань, що знаходиться у Самарській області у Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Як повідомляється, у місті Сизрань внаслідок атаки БпЛА пролунало багато вибухів та було багато прильотів у нафтопереробний завод.

Теги: пожежа росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Офіційної інформації щодо причини вибуху наразі немає
У центрі Ростова пролунав вибух (відео)
14 серпня, 10:57
Трамп та Путін зустрінуться 15 серпня
ISW: Кремль намагається використати саміт на Алясці для розколу США та Європи
11 серпня, 09:01
Загрози життю постраждалих немає
Пожежа в львівському готелі: постраждало шестеро людей, серед них двоє дітей
4 серпня, 14:01
Уражено новий виробничий комплекс заводу та складські приміщення з комплектуючими
СБУ уразила виробничий комплекс заводу радіоелектроніки в Пензі – джерело
31 липня, 11:34
Росія вдарила по Харкову
Росія масовано атакувала Харків безпілотниками
21 липня, 04:19
Декларація про державний суверенітет України та спекуляції російської пропаганди
Декларація про державний суверенітет України та спекуляції російської пропаганди
20 липня, 22:44
Росія показала масштаби виробництва «шахедів» (фото)
Росія показала масштаби виробництва «шахедів» (фото)
20 липня, 15:06
ЄС забороняє російську нафту
Санкційний прорив Європи. Що буде з цінами на нафту?
19 липня, 23:31
Фетісов: Наших спортсменів морально і за всіма іншими напрямками опускають
«Росію опускають нижче плінтуса». Депутат Думи поскаржився на втрати РФ позицій у спорті
17 липня, 14:32

Соціум

У Москві розгорілася масштабна пожежа
У Москві розгорілася масштабна пожежа
Романтичний марафон: у США новий тренд побачень, на які чоловіки витрачають сотні доларів
Романтичний марафон: у США новий тренд побачень, на які чоловіки витрачають сотні доларів
Що Трамп подарував Путіну? У готелі на Алясці знайдено документ, який розкриває нові деталі зустрічі
Що Трамп подарував Путіну? У готелі на Алясці знайдено документ, який розкриває нові деталі зустрічі
Волгоград затягнуло чорним димом через пожежу на нафтопереробному заводі
Волгоград затягнуло чорним димом через пожежу на нафтопереробному заводі
Втретє за літо: у Ставропольському районі дрони атакували хімзавод
Втретє за літо: у Ставропольському районі дрони атакували хімзавод
Рекорд в історії США: співзасновник Nike пожертвував $2 млрд на боротьбу з раком
Рекорд в історії США: співзасновник Nike пожертвував $2 млрд на боротьбу з раком

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
277K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 серпня 2025
12K
Неймовірне відкриття: родовище золота знайдено в недослідженому регіоні планети
7395
Прогноз магнітних бур на 16-18 серпня: якою буде сонячна активність
2946
На Алясці домовилися домовлятися. Що це означає?
2897
Путін після зустрічі із Трампом зробив заяву

Новини

Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
Вчора, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26

Прес-релізи

Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
16 серпня, 17:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua