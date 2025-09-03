Головна Світ Політика
Китай провів військовий парад: Сі Цзіньпін виступив із провокативною заявою

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Сі Цзіньпін використав цю подію, щоб продемонструвати військову міць країни
колаж: glavcom.ua

Китайський лідер під час військового параду заявив, що людство стоїть перед вибором

У Пекіні відбувся найбільший в історії Китаю військовий парад, присвячений 80-річчю поразки Японії у Другій світовій війні. Президент Сі Цзіньпін використав цю подію, щоб продемонструвати військову міць країни та закликав до нового світового порядку. На заході були присутні російський диктатор Володимир Путін та диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Парад відзначився кількома особливостями:

Масштабний військовий оркестр: На параді дебютував найбільший в історії Китаю об'єднаний військовий оркестр, до складу якого увійшли понад 1000 офіцерів.

фото: Reuters

Повітряний фінал: Сім аеробатичних літаків J-10 залишили кольорові шлейфи диму над площею Тяньаньмень, що символізують 14-річну Війну Опору японській агресії та прагнення до національного відродження.

фото: Reuters

Птахи як символ миру: Наприкінці церемонії було випущено 80 000 птахів, запозичених у членів Пекінської асоціації голубівників.

фото: Reuters

Сі Цзіньпін заявив, що «людство стоїть перед вибором: мир чи війна, діалог чи конфронтація».

«Сьогодні людство стоїть перед вибором: мир чи війна, діалог чи конфронтація, виграш для всіх чи нульовий результат», – сказав Сі Цзіньпін перед понад 50 тис. глядачами у своїй основній промові.

Він наголосив, що китайський народ «твердо стоїть на правильному боці історії». Західні аналітики сприйняли цей захід як демонстрацію сили та виклик Заходу на тлі торговельних конфліктів та нестабільної політики США.

Крім того, за день до параду президент Тайваню Лай Цзін-де заявив, що «агресія неминуче зазнає невдачі», натякаючи на посилення військової активності Китаю біля острова. Китай вважає Тайвань своєю територією. Американські чиновники, зі свого боку, заявляли, що Сі наказав військовим готуватися до вторгнення на Тайвань до 2027 року.

Що показав Китай

На параді була продемонстрована новітня військова техніка, зокрема:

  • Ракети ППО, протикорабельні та гіперзвукові ракети.
  • Міжконтинентальні балістичні ракети.
  • Повітряні дрони.
  • Нове покоління броньованих десантних машин.
  • Роботи-«вовки».
фото: Reuters
фото: Reuters
фото: Reuters

Як відомо, президент США Дональд Трамп написав звернення до російського диктатора Путіна, лідера КНДР Кім Чен Ина та президента КНР Сі Цзіньпіна, які наразі утрьох перебувають на масштабному військовому параді у Пекіні.

Американський президент передав послання Сі, Путіну та Кіму. Він заявив, що очільник Кремля та лідер Північної Кореї змовляються проти США.

