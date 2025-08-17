ГУР знищило склад БК та окупантів у Мелітополі (відео)

Після вибуху в Мелітополі: знищено склад боєприпасів та щонайменше шість окупантів

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області внаслідок операції Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) було знищено російський склад боєприпасів та ліквідовано особовий склад окупантів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

Операція відбулася 16 серпня 2025 року.

Гучний вибух, який пролунав у місті, стався в той момент, коли ворожа вантажівка з особовим складом заїжджала на територію промзони в районі проїзду Корвацького. У цьому районі розташовувався пункт дислокації російських окупаційних сил.

💥Гуркіт у Мелітополі – знищено склад БК та окупантів, яких перекидали на Запорізький напрямок

Внаслідок вибуху склад боєприпасів загорівся, було чутно звуки вторинної детонації. На місце події окупанти негайно направили чотири автомобілі швидкої допомоги.

За інформацією ГУР, в результаті операції ліквідовано щонайменше шестеро російських військовослужбовців. Серед них – морські піхотинці та екіпаж безпілотного літального апарату так званого кадировського батальйону «ахмад-восток».

Точна кількість безповоротних та санітарних втрат російських загарбників наразі встановлюється. ГУР МО України нагадує, що «за кожен воєнний злочин буде справедлива відплата».

Нагадаємо, російська пропаганда активно застосовує нову тактику поширення дезінформації – створення постановочних «захоплень» населених пунктів для ілюзії успіхів на фронті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління розвідки України.

Як зазначають у розвідці, для цього ворог направляє невеликі групи з російськими прапорами в обхід українських позицій. Частині таких груп вдається проникнути в окремі населені пункти, щоб зняти короткі відео, які потім використовують у «переможних» звітах для кремлівського керівництва та для тиску на українське суспільство через медіа.