Російські телеканали раптом заговорили правду про війну (відео)

Хакери зламали центральні російські телеканали, які через супутник ведуть мовлення за кордоном

Хакери змусили російські телеканали говорити правду про війну

У неділю, 12 червня, хакери зламали центральні російські телеканали, які через супутник ведуть мовлення за кордоном. Замість звичної антиукраїнської пропаганди транслювали правдиву інформацію про війну в Україні. Про це повідомив російський письменник та журналіст Андрій Шипілов у Facebook.

За словами Шипілова, від кібератаки постраждали «Перший канал», «Росія» та «НТВ».

Зокрема, на каналі «Росія» розповідали про те, як війна в Україні вдарила по гаманцю росіян. В ефірі говорили про «повний розвал економіки всередині країни», зниження експорту газу, збільшення вартості споживчого кошика та зникнення багатьох товарів з прилавків магазинів, що також впливає на зростання цін.

На «Першому каналі» ішлося про те, що втрати особового складу РФ за час війни перевищили 30 тис., а корупціонери та генерали «розкрали військовий бюджет».

На «НТВ» показували ролик, в якому Росію називали «країною вдів», «країною злиденної армії», «країною на краю прірви» та «країною без майбутнього».

Також показували заставка із траурною фотографією російського президента Володимира Путіна на тлі танцю артистів у формі російських поліцейських.

Нагадаємо, раніше невідомі хакери отримали доступ до прямого інтернет-ефіру російської радіостанції «Комерсант FM» та запустили в ефірі українські та антивоєнні пісні. Зокрема на радіостанції транслювали гімн України та інші українські пісні. Згодом зазвучала антивоєнна пісня гурту «Ногу свело» «Нам не нужна война».

Також 5 червня українські хакери зламали сайт Міністерства будівництва та житлово-комунального господарства Росії. На головній сторінці відомства було зазначено, що його зламали команда DumpForums.com. Хакери також поміняли заголовок сайту на гасло з українським привітанням «Слава Україні!»

Таким чином українські хакери помстилися за злам сервісу OLL.TV 5 червня під час матчу української збірної з футболу.