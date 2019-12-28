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    На Київщині в колонії помер засуджений, лікарів підозрюють у недбалості

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    <p>Ув'язнених Білоцерківської виправної колонії №35 лікували препаратами без встановлення діагнозу і призначення лікаря</p> - На Київщині в колонії помер засуджений, лікарів підозрюють у недбалості

    Ув'язнених Білоцерківської виправної колонії №35 лікували препаратами без встановлення діагнозу і призначення лікаря

    За результатами перевірки медичного закладу прокуратура виявила численні порушення прав ув'язнених, які відбувають покарання

    У Київській області прокуратура порушила кримінальне провадження за фактом можливого неналежного виконання медпрацівником своїх професійних обов’язків, що спричинило смерть засудженого у виправній колонії № 35 у Білій Церкві.

    Про це повідомляється на сайті прокуратури області.

    Зазначається, що засуджений лікувався в медичній частині № 35 філії державної установи «Центр охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України» в Києві та Київській області.

    За результатами перевірки медичного закладу прокуратура виявила численні порушення прав ув'язнених, які відбувають покарання.

    Найчастіше ув'язнених лікували препаратами без встановлення діагнозу і призначення лікаря, а медогляди або проводили формально, або іноді навіть не проводили.

    Усупереч високим ризикам захворювання на туберкульоз флюрографію проходять далеко не всі, хоча апарат є.

    Покуратура постановила усунути порушення і скерувала документ начальнику філії державної установи «Центр охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України» в Києві та Київській області.

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