На Київщині в колонії помер засуджений, лікарів підозрюють у недбалості



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Ув'язнених Білоцерківської виправної колонії №35 лікували препаратами без встановлення діагнозу і призначення лікаря

За результатами перевірки медичного закладу прокуратура виявила численні порушення прав ув'язнених, які відбувають покарання

У Київській області прокуратура порушила кримінальне провадження за фактом можливого неналежного виконання медпрацівником своїх професійних обов’язків, що спричинило смерть засудженого у виправній колонії № 35 у Білій Церкві.

Про це повідомляється на сайті прокуратури області.

Зазначається, що засуджений лікувався в медичній частині № 35 філії державної установи «Центр охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України» в Києві та Київській області.

За результатами перевірки медичного закладу прокуратура виявила численні порушення прав ув'язнених, які відбувають покарання.

Найчастіше ув'язнених лікували препаратами без встановлення діагнозу і призначення лікаря, а медогляди або проводили формально, або іноді навіть не проводили.

Усупереч високим ризикам захворювання на туберкульоз флюрографію проходять далеко не всі, хоча апарат є.

Покуратура постановила усунути порушення і скерувала документ начальнику філії державної установи «Центр охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України» в Києві та Київській області.