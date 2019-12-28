На Київщині в колонії помер засуджений, лікарів підозрюють у недбалості
Ув'язнених Білоцерківської виправної колонії №35 лікували препаратами без встановлення діагнозу і призначення лікаря
За результатами перевірки медичного закладу прокуратура виявила численні порушення прав ув'язнених, які відбувають покарання
У Київській області прокуратура порушила кримінальне провадження за фактом можливого неналежного виконання медпрацівником своїх професійних обов’язків, що спричинило смерть засудженого у виправній колонії № 35 у Білій Церкві.
Про це повідомляється на сайті прокуратури області.
Зазначається, що засуджений лікувався в медичній частині № 35 філії державної установи «Центр охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України» в Києві та Київській області.
За результатами перевірки медичного закладу прокуратура виявила численні порушення прав ув'язнених, які відбувають покарання.
Найчастіше ув'язнених лікували препаратами без встановлення діагнозу і призначення лікаря, а медогляди або проводили формально, або іноді навіть не проводили.
Усупереч високим ризикам захворювання на туберкульоз флюрографію проходять далеко не всі, хоча апарат є.
Покуратура постановила усунути порушення і скерувала документ начальнику філії державної установи «Центр охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України» в Києві та Київській області.