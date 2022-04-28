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    Думки вголос

    Коли почнеться сучасна війна?

    • Віктор Шлінчак

      Керівник проекту «Главком»

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    Українські захисники серйозно здивували загарбників, знищуючи їх за допомогою безпілотників - Коли почнеться сучасна війна?
    Українські захисники серйозно здивували загарбників, знищуючи їх за допомогою безпілотників
    фото: ЗСУ

    Засідання на авіабазі «Рамштайн» – це можливий перелом у війні

    На початку війни я порівнював фотографіі з Другої світової, у якій брали участь обоє моїх дідів, і нинішні.

    Складалося враження, що знаряддя війни мало чим відрізняються (ті само танки, літаки, та само артилерія як вид).

    Очевидно, саме тому на рашистів справляли враження «Байрактари» і «Джавеліни» – бо це дійсно щось новітнє, те, чого не було 70 років тому і про що їх начальники не вчили у радянських підручниках.

    Майже місяць йшла дискусія у західному світі, що і як нам передавати (а дехто сумнівався, чи передавати в принципі). І чи відправляти в Україну озброєння, яке було виготовлене 30-40 років тому.

    Вчорашнє засідання на авіабазі «Рамштайн» – це можливий перелом у війні з точки зору осучаснення нашої армії. Зміна номенклатури зброї дасть українським військам перевагу на полі бою. І це наповнює обережним оптимізмом.

    Так, до опанування навичками використання нової зброї і повного переходу ЗСУ на стандарти НАТО потрібен час. Але це великий прорив, порівнюючи з тим, що ми мали два місяці тому.

    Сподіваюсь, що вже за тиждень-другий ми матимемо зовсім іншу картину на полі бою. І істерики, які лунають з російського бункера – якраз про це. Вони прекрасно розуміють, до чого все йде.

    Джерело: блог Віктора Шлінчака

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    Теги: росія окупанти ЗСУ НАТО війна Україна озброєння окупація #stoprussia
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    Коли почнеться сучасна війна?