Коли почнеться сучасна війна?

Засідання на авіабазі «Рамштайн» – це можливий перелом у війні

На початку війни я порівнював фотографіі з Другої світової, у якій брали участь обоє моїх дідів, і нинішні.

Складалося враження, що знаряддя війни мало чим відрізняються (ті само танки, літаки, та само артилерія як вид).

Очевидно, саме тому на рашистів справляли враження «Байрактари» і «Джавеліни» – бо це дійсно щось новітнє, те, чого не було 70 років тому і про що їх начальники не вчили у радянських підручниках.

Майже місяць йшла дискусія у західному світі, що і як нам передавати (а дехто сумнівався, чи передавати в принципі). І чи відправляти в Україну озброєння, яке було виготовлене 30-40 років тому.

Вчорашнє засідання на авіабазі «Рамштайн» – це можливий перелом у війні з точки зору осучаснення нашої армії. Зміна номенклатури зброї дасть українським військам перевагу на полі бою. І це наповнює обережним оптимізмом.

Так, до опанування навичками використання нової зброї і повного переходу ЗСУ на стандарти НАТО потрібен час. Але це великий прорив, порівнюючи з тим, що ми мали два місяці тому.

Сподіваюсь, що вже за тиждень-другий ми матимемо зовсім іншу картину на полі бою. І істерики, які лунають з російського бункера – якраз про це. Вони прекрасно розуміють, до чого все йде.

Джерело: блог Віктора Шлінчака

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