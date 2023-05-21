Сирський розповів про завдання ЗСУ в Бахмуті

За словами генерала Сирського, ЗСУ продовжують просуватися по флангах у передмісті Бахмута

Українці продовжують оборону, ситуація складна, але під контролем

Збройні сили України зараз контролюють незначну частину Бахмуту, але значення її оборони не втрачає своєї актуальності. Таку заяву зробив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський:

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«Це надає нам можливості входу в місто в разі зміни обстановки. А це неодмінно відбудеться», – пояснив Сирський.

За словами генерала, ЗСУ продовжують просуватися по флангах у передмісті Бахмута і фактично наближаються до взяття міста у тактичне оточення. «Завдяки цьому ми зможемо контролювати всі висотні будівлі, зайняті, ворогом і поступово їх знищувати. Це позбавляє ворога контролю за підступами до міста і дає нам певні тактичні переваги. У ході роботи з командирами ми детально розібрали наші дії і порядок знищення ворога. Тому, продовжуємо оборону. Ситуація складна, але під контролем», – заявив командувач Сухопутних військ.

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Нагадаємо, Росія втратила у боях на Бахмутському напрямку загалом понад 100 тис. військових.

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що російські загарбники не контролюють Бахмут на Донеччині, ЗСУ продовжують виконувати важливе завдання у місті.

Раніше, засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що його найманці нібито повністю захопили Бахмут. Українські військові спростували цю заяву.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський на саміті G7 у Японії зробив заяву про Бахмут. Він заявив, що росіяни не взяли повністю місто. Проте глава держави наголосив, що у Бахмуті все зруйноване.