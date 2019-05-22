Перший провал президента Зеленського. Чи буде розбір польотів?
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Розсилка
Бо прості відповіді були під час виборчої кампанії, зараз таких відповідей не буде в принципі
Перший політичний провал Президента Зеленського. Думаю, зараз буде відеозвернення в Інстаграмі. А мав би бути розбір польотів, починаючи з того:
- - хто його підставив спочатку з інаугураційною промовою, вписавши в неї нездійсненні речі (агов, де ви там, хто мене «шпиняв» два дні?);
- - хто підставив з ідеєю публікації Указу перед голосуванням Ради, хоч домовленості на зустрічі з головами фракцій були інші;
- - хто переконав, що за день можна змінити 400 сторінок тексту закону,
- - хто наполягав на «нахрапистому» тоні («всі самі прибіжать і будуть тут віджиматися, «нужно силу показать»);
- - хто відмовляв вести переговори з депутатами і хоча б фізично перерахувати тих, хто може бути союзниками;
- - хто переконав «послати» американців з їх рекомендаціями і призначити Богдана, всупереч закону про люстрацію...
І це тільки за два дні!
Я думаю, це провальне відхилення парламентом внесеного першого законопроекту потрібно було Володимиру Олександровичу, щоб зрозуміти, що імпровізація на незнайому тему виявилася невдалою. І щось іде не так. І треба швидко вчитися. Бо прості відповіді були під час виборчої кампанії, зараз таких відповідей не буде в принципі, прийдеться приймати важкі і, можливо, навіть неочікувані для себе рішення.
І мені дуже сумно дивитися на усе це. Бо зараз - це мій Президент і моя країна, як би пафосно це не звучало.
Джерело: блог Віктора Шлінчака