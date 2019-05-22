Перший провал президента Зеленського. Чи буде розбір польотів?

Провальне відхилення Радою внесеного першого законопроекту потрібно було Зеленському, щоб зрозуміти, що імпровізація на незнайому тему виявилася невдалою

Бо прості відповіді були під час виборчої кампанії, зараз таких відповідей не буде в принципі

Перший політичний провал Президента Зеленського. Думаю, зараз буде відеозвернення в Інстаграмі. А мав би бути розбір польотів, починаючи з того:

- хто його підставив спочатку з інаугураційною промовою, вписавши в неї нездійсненні речі (агов, де ви там, хто мене «шпиняв» два дні?);

- хто підставив з ідеєю публікації Указу перед голосуванням Ради, хоч домовленості на зустрічі з головами фракцій були інші;

- хто переконав, що за день можна змінити 400 сторінок тексту закону,

- хто наполягав на «нахрапистому» тоні («всі самі прибіжать і будуть тут віджиматися, «нужно силу показать»);

- хто відмовляв вести переговори з депутатами і хоча б фізично перерахувати тих, хто може бути союзниками;

- хто переконав «послати» американців з їх рекомендаціями і призначити Богдана, всупереч закону про люстрацію...

І це тільки за два дні!

Я думаю, це провальне відхилення парламентом внесеного першого законопроекту потрібно було Володимиру Олександровичу, щоб зрозуміти, що імпровізація на незнайому тему виявилася невдалою. І щось іде не так. І треба швидко вчитися. Бо прості відповіді були під час виборчої кампанії, зараз таких відповідей не буде в принципі, прийдеться приймати важкі і, можливо, навіть неочікувані для себе рішення.

І мені дуже сумно дивитися на усе це. Бо зараз - це мій Президент і моя країна, як би пафосно це не звучало.

Джерело: блог Віктора Шлінчака

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