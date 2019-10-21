Пісня «95 кварталу» про будинок Гонтаревої: гроші Коломойського не пахнуть

Навіть якщо Коломойський і не замовляв пісню, то автори просто вгадали настрій господаря

Подзвонив батько. Поцікавився, що я думаю про пісню 95-го кварталу і висміювання цілим хором Верьовки Валерії Гонтарєвої.

А думаю я от що:

1. Коломойського гроші не пахнуть. Навіть якщо він і не замовляв пісню, то автори просто вгадали настрій господаря. А господар потім, не маскуючись, це визнав.

2. Хор Верьовки потрібно позбавити звання національного.

3. З людьми, які реготали під цю пісню в залі і біля екранів телевізорів, я та моя родина, очевидно, живем в паралельному ціннісному світі.

Але і це пройде...

Джерело: блог Віктора Шлінчака

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»