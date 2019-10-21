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    Думки вголос

    Пісня «95 кварталу» про будинок Гонтаревої: гроші Коломойського не пахнуть

    • Віктор Шлінчак

      Керівник проекту «Главком»

    • Розсилка
    Пісня «95 кварталу» про будинок Гонтаревої: гроші Коломойського не пахнуть

    Навіть якщо Коломойський і не замовляв пісню, то автори просто вгадали настрій господаря

    Подзвонив батько. Поцікавився, що я думаю про пісню 95-го кварталу і висміювання цілим хором Верьовки Валерії Гонтарєвої.

    А думаю я от що:

    1. Коломойського гроші не пахнуть. Навіть якщо він і не замовляв пісню, то автори просто вгадали настрій господаря. А господар потім, не маскуючись, це визнав.

    2. Хор Верьовки потрібно позбавити звання національного.

    3. З людьми, які реготали під цю пісню в залі і біля екранів телевізорів, я та моя родина, очевидно, живем в паралельному ціннісному світі.

    Але і це пройде...

    Джерело: блог Віктора Шлінчака

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Ігор Коломойський пропаганда Квартал 95
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