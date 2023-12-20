Питання, які не поставили Володимиру Зеленському

Реакція на пресконференцію президента України

Завершуючи обговорення річної (підсумкової) прес-конференції президента Зеленського та роботи на ній колег-журналістів, не можу не відрефлексувати.

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Розуміючи специфіку того, хто відповідає, мої запитання виглядали б десь приблизно так:

Володимире Олександровичу, як ви бачите політичний процес у рік, коли не передбачаються ані президентські, ані парламентські вибори? Чи розглядається ідея створення нового уряду, який вже називають урядом національноі єлності, куди б увійшли представники різних політичних спрямувань, щоб зменшити ризик суспільного протистояння, яке набуває сили? Володимире Олександровичу, коли ми говоримо про міжнародну підтримку, чому досі не призначуні посли у ті країни, які є нашими стратенічними партнерами – Чехія, Британія, Нідерланди – та ще більше двох десятків країн? Володимире Олександровичу, якщо Україна в наступному році не отримає запрошення до НАТО, то чи можна це розцінювати, що вето Росіі на нерозширення досі діє? І якщо так, то які будуть наші аргументи і дії? Володимире Олександровичу, чи погоджуєтеся ви з останньою публікацією в Busіnessinsider про те, що взамін старої олігархічної системи, в Україні побудована нова, на вершині якої стоять керівники Офісу президента? Володимире Олександровичу, чи можете ви пояснити, навіщо наші західні партнери застосовують 12-й пакет санкцій, якщо досвід показує, що ще навіть перші пакети не запрацювали наповну? І чи сама Україна чітко дотримується санційної політики щодо Росії? Невже ви, Володимире Олександровичу, дійсно дивитесь, замовляєте і рефлексуєте на рейтинги, які є звичайними для мирного часу? Чи не здається вам, що зараз це як мінімум питання третього порядку? І головне питання, яке мало б турбувати усіх – як не програти війну? Володимире Олександровичу, навіщо окремі члени вашої команди посилюють протистояння з головкомом Залужним? Чи є це тактикою на його звільнення? Якщо так, то чи прораховували в ОП наслідки такого кроку? На останній зустрічі в Вашингтоні офіційному Києву було рекомендовано більше спілкуватися з посольством США в Україні. Чи означає цей меседж, що такої комунікації нині не існує, або що вона є недостатньою? Чого не вистачає Україні (в кількісних параметрах), аби тримати оборону і відвойовувати свої території? Чи існує цей список? І що, на вашу думку, в ньому має бути з урахуванням можливої зміни політичної конʼюнктури у США? Чим (або якою ідеєю) у 2024-му році ви плануєте обʼєднати українців задля перемоги?

PS: Я б ще міг дописати не один десяток запитань (тут, наприклад, немає запитань щодо військових укріплень, постановки завдань для ЗСУ та тактики ведення боїв) – в певних тематиках треба було б запитувати думку спеціалістів. Але, оскільки, я поставив свою журналістську роботу на паузу, можу їх хіба що оприлюднити тут.