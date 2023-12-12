Зеленський розповів, чи готовий зустрітися з Путіним
Зеленський: «Путін не хоче ніякого діалогу, він не хоче зупинити війну»
Президент України не уявляє переговорів з Путіним чи російською стороною. Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю латиноамериканським ЗМІ.
«Перш за все, Путіну не потрібен мир. Коли ми хочемо вирішити якусь проблему, ми повинні зрозуміти, що це потрібно всім сторонам. Ми хочемо закінчити війну», – сказав президент.
Зеленський заявив, що він не уявляє переговорів з російським диктатором чи російською стороною про людей, які живуть на окупованих територіях України.
«Як я можу домовлятися з Путіним? Давайте на секунду забудемо, що він вбивця. З російською стороною. Як я можу домовлятися з ним про людей, які перебувають в якихось містечках-селищах, які окупували. І тут сідають двоє людей чи дві команди і кажуть: хай вони твої. Хто ми такі, щоб вирішувати де людині жити, ким бути, якою мовою говорити, який прапор поважати? Хто ми такі?», – зазначив президент України.
«Хтось хоче вмирати? Ні. Всі живі люди. Але ця людина (Володимир Путін – «Главком») не хоче ніякого діалогу, він не хоче зупинити війну. Для нього сьогодні зупинити війну – це два слова по телефону. Сказати своїм військам відійти. Ця людина не хоче це робити, вона не зацікавлена», – додав Зеленський.
Нагадаємо, Білий дім озвучив позицію щодо переговорів України з Росією. За словами представника Білого дому Джона Кірбі, ухвалювати рішення про початок переговорів із Росією має Україна на чолі із президентом Володимиром Зеленським.
Раніше президент України заявив, що в української влади немає намірів сідати за стіл переговорів з Росією і з цього приводу з боку західних партнерів на нього не чиниться жодного тиску.
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