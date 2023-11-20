Глава Пентагона на зустрічі із Зеленським дав обіцянку Україні

Ллойд Остін: «Мав честь зустрітися із Володимиром Зеленським сьогодні у Києві, щоб підтвердити непохитну підтримку України Сполученими Штатами»

Міністр оборони США Ллойд Остін, який перебуває із робочим візитом у Києві, зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським і запевнив у подальшій непохитній підтримці нагальних потреб України на полі бою. Про це очільник Пентагону повідомив у соцмережі Х.

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«Мав честь зустрітися із Володимиром Зеленським сьогодні у Києві, щоб підтвердити непохитну підтримку України Сполученими Штатами. Ми, разом із партнерами, продовжуватимемо підтримувати нагальні потреби України на полі бою та довгострокові оборонні потреби», – написав Остін.

Нагадаємо, сьогодні, 20 листопада до України з робочим приїхав голова Пентагона Ллойд Остін.