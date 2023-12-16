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Новий президент Аргентини розіграв свою останню депутатську зарплату

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Новий президент Аргентини розіграв свою останню депутатську зарплату
Мілей став президентом лише через два роки після приходу в політику
фото з відкритих джерел

Хав'єр Мілей жартівливим тоном зауважив, що знайшов собі іншу роботу

Новообраний президент Аргентини Хав'єр Мілей розіграв серед громадян свою останню зарплату, яку він отримав як народний депутат до складання президентської присяги. Про це пише Associated Press.

Під час прямої відеотрансляції в Instagram Мілей продемонстрував свій офіс і похвалився своїми атрибутами президента. В етері він провів розіграш останньої місячної зарплати на посаді законодавця – 2,1 млн аргентинських песо (приблизно $2500).

«Це останній розіграш моєї депутатської зарплати, тому що я знайшов собі іншу роботу», – сказав Мілей у жартівливому тоні.

Переможницею стала жінка, на ім'я Вероніка Гомес. Розіграш в офісі президента контролював нотаріус.

Під час своєї депутатської кампанії два роки тому Мілей пообіцяв розіграти свою щомісячну зарплату, щоб відділити себе від «касти» політичного класу, яку він звинувачує в постійних привілеях.

«Під час моєї кампанії в народні депутати я пообіцяв пожертвувати свою зарплату... і так само як я дотримав своє слово у ролі депутата, я триматиму своє слово в ролі президента», – наголосив 53-річний економіст, який став президентом лише через два роки після приходу в політику.

Зауважимо, лібертаріанець Хав’єр Мілей 10 грудня офіційно став президентом Аргентини, відбувши церемонію інавгурації. Її відвідав зокрема й президент України Володимир Зеленський.

Новообраний лідер Аргентини обіцяє економічну шокову терапію. Його плани спершу включали закриття центрального банку, відмову від песо та скорочення видатків – потенційно болючі реформи, які резонували серед виборців, розгніваних економічною нестабільністю.

Мілей також рішуче виступає проти абортів, які Конгрес Аргентини легалізував у 2020 році, і критикує загальне статеве виховання та Папу Франциска, аргентинця за походженням, якого вважає «єзуїтом, який пропагує комунізм».

На початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Мілей зайшов до Палацу національного конгресу Аргентини з українським прапором, продемонструвавши свою позицію щодо війни, писало видання Cronica.

Зазначимо, перед Аргентиною стоять великі виклики: чисті валютні резерви країни оцінюються в мінус $10 млрд, а річна інфляція становить 143% і зростає, тому рецесія не за горами. Водночас контроль над рухом капіталу спотворює обмінний курс.

Аргентина десятиліттями переживала цикли підйому та падіння, друкуючи гроші для фінансування регулярного дефіциту, що розпалювало інфляцію та послаблювало національну валюту – песо. Ситуація погіршилася останніми роками, оскільки фінансові запаси скоротилися через серйозну посуху на початку цього року, яка вразила основні товарні культури – сою та кукурудзу.

Раніше повідомлялося, що радник нового президента Аргентини має тюремне татуювання російською. На руці політика написано (мовою оригіналу): «Хата, дача и сберкнижка, катер, тачка и гараж успокоит мою блаж». За даними видання, ці слова він узяв із книги «Російська кримінальна енциклопедія татуювань», яку йому подарував друг. У книзі наведено сотні фотографій російських злодіїв та пояснення до кожного татуювання.

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Теги: Аргентина розіграш президент

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