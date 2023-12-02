Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський розповів, коли може настати переломний момент у війні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Зеленський розповів, коли може настати переломний момент у війні
Зеленський вважає, що демократичний світ не повинен визнавати легітимність виборів у Росії
фото: скріншот із відео

Президент нагадав, що всередині Росії сьогодні немає реальної політичної опозиції Путіну

У результаті недемократичних виборів в Росії, які відбудуться в березні, Володимир Путін остаточно втратить легітимність як законний керівник держави. Це може стати переломним моментом у війні, заявив у інтерв'ю Associated Press президент України Володимир Зеленський.

«Ми розуміємо, що вибори в Росії проходять недемократично. Не важливо, як вони проходять – всі знають, яким буде результат ... Питання до світу: це можуть бути нелегітимні вибори, які світ не визнає. Тут гра вже буде на боці західних лідерів цивілізованого світу – визнати їх чи ні. До слова, може бути переломний момент – нелегітимність президента Путіна», – сказав Зеленський.

На його думку, західний світ без нагадувань з Києва має сам розуміти, що не потрібно визнавати російські вибори через їхню недемократичність.

«Дуже хотів би, щоб західний світ сам це розумів. Щоб мені не доводилося це робити – дзвонити, чинити тиск, говорити. Мені здається, що світ все це вже розуміє після всього того горя, яке Росія принесла всюди і, безумовно, в Україну», – зазначив президент.

Водночас Зеленський нагадав, що всередині Росії сьогодні немає реальної політичної опозиції Путіну.

«Ми бачимо цих людей. Ми бачимо таку опозицію умовну або штучну, у якої з Путіним однакові погляди на війну, на світову ізоляцію Росії, на використання ядерної зброї, економіку, окупацію України. Це не опозиція. Це просто ще один супутник Путіна, хоча і з іншим обличчям, ім'ям і тим же самим дияволом в середині», – вважає він.

Як відомо, у березні 2024 року в Росії мають відбутися чергові президентські вибори. Володимир Путін поки офіційно не оголосив про наміри балотуватися на свій уже п'ятий термін.

Раніше ми повідомляли, що російська влада запускає тестування електронної системи голосування напередодні президентських виборів 2024 року, щоб сприяти маніпуляціям з результатами на користь Володимира Путіна.

До слова, президент РФ, Володимир Путін, ймовірно, уникатиме теми війни в Україні під час своєї передвиборчої кампанії 2024 року. Натомість він зосередиться на «стабільності Росії» та критиці Заходу.

Читайте також: The Telegraph розповів, навіщо Путін збирається балотуватися як самовисуванець
Теги: росія вибори путін Володимир Зеленський президент опозиція

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олена Зеленська разом із донькою Олександрою
Олена Зеленська розповіла про бойфренда своєї доньки
Сьогодні, 13:56
Зеленська розповіла, чи хоче, щоб її чоловік йшов на другий термін президентства
Зеленська розповіла, чи хоче, щоб її чоловік йшов на другий термін президентства
Вчора, 20:45
Володимир Зеленський подякував усім українським воїнам
Зеленський анонсував зміни щодо мобілізації (відео)
Вчора, 19:54

Події в Україні

На Донеччині під завалами третю добу шукають родину, у квартирі якої розірвалася ракета (фото)
На Донеччині під завалами третю добу шукають родину, у квартирі якої розірвалася ракета (фото)
СБУ вперше розказала, як «Альфа» тримала «дорогу життя» на Бахмут
СБУ вперше розказала, як «Альфа» тримала «дорогу життя» на Бахмут
Вода у річках Закарпаття вийшла з берегів: підтоплено дороги та будинки
Вода у річках Закарпаття вийшла з берегів: підтоплено дороги та будинки
Порошенку не дозволили виїхати у відрядження через підготовку провокацій Росією – СБУ
Порошенку не дозволили виїхати у відрядження через підготовку провокацій Росією – СБУ
Мобілізація в Україні: Офіс президент анонсував пошук нових стимулів для громадян
Мобілізація в Україні: Офіс президент анонсував пошук нових стимулів для громадян
Зеленський розповів, коли може настати переломний момент у війні
Зеленський розповів, коли може настати переломний момент у війні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
Прикордонники не випустили Порошенка з України: реакція СБУ
41K
Ексглава ЦРУ назвав винних у невдалому літньому контрнаступі ЗСУ
21K
2 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21K
Прем’єра з інтригами. У Театрі Лесі Українки стався «неймовірний випадок»
8464
В Україні завили сирени через загрозу удару балістичними ракетами (мапа)
7939
Аварії на дорогах України, вибух у Дніпрі: головне за ніч

Новини

Ворог активізувався на Запоріжжі, намагаючись відбити позиції – Генштаб
Сьогодні, 07:25
Чому нема масованих ракетних ударів РФ по Україні? ЗСУ знайшли пояснення
Сьогодні, 07:13
Аварії на дорогах України, вибух у Дніпрі: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Сніг і дощ, місцями туман: прогноз погоди на 2 грудня
Сьогодні, 03:40
2 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:11
Окупанти атакують на шістьох напрямках: Генштаб повідомив про результати боїв
Вчора, 07:47

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua