Зеленський розповів, коли може настати переломний момент у війні

Президент нагадав, що всередині Росії сьогодні немає реальної політичної опозиції Путіну

У результаті недемократичних виборів в Росії, які відбудуться в березні, Володимир Путін остаточно втратить легітимність як законний керівник держави. Це може стати переломним моментом у війні, заявив у інтерв'ю Associated Press президент України Володимир Зеленський.

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«Ми розуміємо, що вибори в Росії проходять недемократично. Не важливо, як вони проходять – всі знають, яким буде результат ... Питання до світу: це можуть бути нелегітимні вибори, які світ не визнає. Тут гра вже буде на боці західних лідерів цивілізованого світу – визнати їх чи ні. До слова, може бути переломний момент – нелегітимність президента Путіна», – сказав Зеленський.

На його думку, західний світ без нагадувань з Києва має сам розуміти, що не потрібно визнавати російські вибори через їхню недемократичність.

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«Дуже хотів би, щоб західний світ сам це розумів. Щоб мені не доводилося це робити – дзвонити, чинити тиск, говорити. Мені здається, що світ все це вже розуміє після всього того горя, яке Росія принесла всюди і, безумовно, в Україну», – зазначив президент.

Водночас Зеленський нагадав, що всередині Росії сьогодні немає реальної політичної опозиції Путіну.

«Ми бачимо цих людей. Ми бачимо таку опозицію умовну або штучну, у якої з Путіним однакові погляди на війну, на світову ізоляцію Росії, на використання ядерної зброї, економіку, окупацію України. Це не опозиція. Це просто ще один супутник Путіна, хоча і з іншим обличчям, ім'ям і тим же самим дияволом в середині», – вважає він.

Як відомо, у березні 2024 року в Росії мають відбутися чергові президентські вибори. Володимир Путін поки офіційно не оголосив про наміри балотуватися на свій уже п'ятий термін.

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Раніше ми повідомляли, що російська влада запускає тестування електронної системи голосування напередодні президентських виборів 2024 року, щоб сприяти маніпуляціям з результатами на користь Володимира Путіна.

До слова, президент РФ, Володимир Путін, ймовірно, уникатиме теми війни в Україні під час своєї передвиборчої кампанії 2024 року. Натомість він зосередиться на «стабільності Росії» та критиці Заходу.