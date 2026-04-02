Болгарія просить ЄС захистити майбутні вибори від втручання РФ – Politico

Болгарія офіційно попросила Європейський Союз допомогти в боротьбі з втручанням Росії напередодні парламентських виборів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Минулого тижня болгарські посадовці звернулися до дипломатичної служби ЄС із закликом зупинити кампанії з маніпуляції думкою через соцмережі та пропагандистські сайти. Неназваний посадовець сказав журналістам, що Болгарія «завжди мовчала щодо цих питань і заперечувала якесь втручання». Однак, за словами співрозмовника журналістів, тепер МЗС набагато уважніше ставиться до цього питання.

Софія також звернулася до ЄС з проханням активувати процес, названий системою швидкого реагування відповідно до закону про цифрові послуги (DSA), щоб провести переговори з великими платформами Meta, Google, TikTok та іншими для виявлення та припинення кампаній щодо поширення дезінформації. Комісія підтвердила минулого тижня, що розпочала цей процес.

Прохання Болгарії є частиною спроб уряду боротися з іноземним втручанням. Міністерство закордонних справ країни минулого тижня створило тимчасовий підрозділ для координації реагування на іноземне втручання та залучило журналіста-розслідувача Христо Грозева, відомого своєю попередньою роботою в групі Bellingcat, до консультування цього підрозділу.

Нагадаємо, у Болгарії почав роботу новий тимчасовий уряд на чолі з Андреєм Гюровим, тоді як позачергові парламентські вибори призначили на 19 квітня. Вони стануть уже восьмими загальними виборами в країні з 2021 року.

Дострокове голосування відбудеться після розпаду коаліції, сформованої навколо правоцентристської партії ГЄРБ за участі Болгарської соціалістичної партії та партії «Є такий народ», яку підтримувала політична сила «Новий початок» бізнесмена Деляна Пеєвського.

Попередній уряд пішов у відставку в грудні на тлі масштабних протестів, викликаних непопулярним проєктом річного бюджету. Новий тимчасовий прем’єр Андрей Гюров заявив журналістам, що очікує ініціатив від міністра юстиції Андрія Янкулова щодо кадрових змін у прокуратурі, зокрема можливої відставки виконувача обов’язків генерального прокурора Борислава Сарафова. Останнього критикують за інформаційну політику навколо резонансних кримінальних справ, пов’язаних із двома потрійними смертями на північному заході країни.

