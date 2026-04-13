Віктор Шлінчак Голова правління Інституту світової політики. Засновник «Главкома»

Хто після Орбана: нові виклики для Європи

Мадяр перервав 16-річну епоху правління Орбана в Угорщині
фото: Getty Images

Ставка Білого дому та Кремля в Угорщині не зіграла

Російські технологи на угорських виборах пролетіли як фанера над Будапештом. Після Молдови – це вже друга поразка команди Кирієнка, відповідального від Москви за допомогу «дружньому» орбанівському режиму.

А скільки грошей було витрачено, скільки технологій, скільки креативу… Думаю, з часом всі ці дані будуть публічно озвучені.

Результат виборів в Угорщині і для Білого Дому неприємний. Хоч би не ганьбилися з аж такою безпрецедентною підтримкою Орбана. На виході – великий пшик. Ставка не зіграла.

Але тут зараз головне, щоб в Брюсселі не розслабились на фоні успіхів угорської опозиції. І треба не проморгати момент, щоб на місці одного дракона не постав інший.

Загалом виборами в Угорщині закрито не одну проблему, а цілий ряд потенційних небезпек, які могли б проявитися, якби переміг Орбан. Один із факторів європейської нестабільності наразі мінімізований. Але залишаються інші. Побачимо, як тепер вестиме себе Словаччина.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Хто після Орбана: нові виклики для Європи
«Дружба» і російська нафта. Європейський Союз вийшов на пік абсурду
Союзники – не підрядники. Урок, який Трамп, схоже, не засвоїть
Мирні переговори. На обрії знову з'явився Китай
Підсумки «року Трампа»
Мирні переговори. Що треба розуміти українцям

