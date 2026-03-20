Франція захопила танкер РФ у Середземному морі: деталі

фото: @EmmanuelMacron

Судно підозрюють у маскуванні під інший прапор та участі у тіньовому флоті РФ

Французькі військові захопили танкер, пов’язаний із російським «тіньовим флотом», у Середземному морі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис президента Франції Еммануеля Макрона у соціальних мережах.

За інформацією джерел, операцію провели у західній частині Середземного моря. Французький флот піднявся на борт нафтового танкера Deyna, який, за даними влади, може бути пов’язаний із російською схемою обходу санкцій.

Судно йшло з російського порту Мурманськ та ходило під прапором Мозамбіку. Водночас французька сторона запідозрила, що танкер використовував фальшивий прапор.

За словами місцевих чиновників, підозри викликали саме обставини реєстрації та маршрут судна, що вказують на можливу причетність до так званого тіньового флоту Росії.

Йдеться про мережу суден, які використовуються для транспортування нафти в обхід міжнародних обмежень та санкцій. Наразі триває перевірка танкера та встановлення всіх обставин інциденту.

Нагадаємо, що Росія направила на Кубу два танкери з нафтою та скрапленим газом після тривалої перерви в постачанні енергоносіїв на острів. 

До слова, Москва планує збільшити кількість танкерів тіньового флоту, що експортують нафту під прапором Росії. Все через те, що країни Євросоюзу та Сполучених Штатів Америки все частіше затримують ці підсанкційні судна. 

