Карта бойових дій в Україні станом на 22 березня 2026 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Карта бойових дій в Україні станом на 22 березня 2026 року
Нині триває 1488-й день повномасштабної війни
Сили оборони відбивають спроби окупантів покращити своє становище та просуватися вглиб території України, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці на різних ділянках фронту

За минулу добу відбулося 148 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Вчора противник завдав 79 авіаційних ударів, скинувши 265 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8379 дронів–камікадзе та здійснив 3587 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 73 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів на Дніпропетровщині: Великомихайлівка, Іванівка, Підгаврилівка, Покровське; а також Терсянка, Нове Поле, Самійлівка, Гуляйпільське, Рівне, Воздвижівка, Заливне, Копані, Широке, Чарівне, Верхня Терса, Веселянка, Покровське, Оріхове у Запорізькій області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразила шість районів зосередження живої сили та техніки, один пункт управління БпЛА противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 22 березня 2026 року фото 1

Минулої доби противник здійснив 124 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 14 – із застосуванням РСЗВ. Завдав два авіаудари із застосуванням семи КАБ. Протягом доби зафіксовано шість боєзіткнень.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 березня 2026 року фото 2

Ворог вісім разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районах населених пунктів Приліпка, Вовчанські Хутори, Стариця, Охрімівка та Синельникове.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 березня 2026 року фото 3

Ворог п’ять разів атакував в бік населених пунктів Петропавлівка, Курилівка, Піщане, Глушківка.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 березня 2026 року фото 4

Противник атакував п’ять разів, намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районі Середнього та у бік населених пунктів Лиман, Ставки й Діброва.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 березня 2026 року фото 5

Протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили сім спроб окупантів просунутися вперед в районах Платонівки, Закітного та у бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 березня 2026 року фото 6

Потивник один раз намагався покращити своє положення в районі Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 березня 2026 року фото 7

Ворог здійснив 17 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Яблунівка, Софіївка, Плещіївка, Русин Яр та в напрямку Степанівки, Іллінівки й Новопавлівки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 березня 2026 року фото 8

Захисники зупинили 28 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Гришине, Удачне, Молодецьке та у бік населених пунктів Нове Шахове, Кучерів Яр, Білицьке, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 березня 2026 року фото 9

Противник атакував шість разів у районах Тернового, Злагоди та Красногірського.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 березня 2026 року фото 10

Відбулося 13 атак окупантів у бік населених пунктів Залізничне, Варварівка, Староукраїнка, Оленокостянтинівка, Зелене, Чарівне, Мирне.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 березня 2026 року фото 11

Наші захисники успішно відбили одну ворожу атаку в напрямку Приморського.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 22 березня 2026 року фото 12

Противник здійснив одну невдалу атаку в бік наших оборонців.

Нагадаємо, триває 1488-й день повномасштабної війни в Україні.

