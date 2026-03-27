Атаки на порти біля Петербурга обвалили нафтовий експорт РФ: деталі

Єгор Голівець
Атаки ЗСУ по портах РФ зупинили ключовий канал доходів
фото з відкритих джерел

Естонська розвідка оцінила втрати доходів Росії та вплив на війну

Серія ударів України по російських портах на узбережжі Фінської затоки спричинила суттєві проблеми для нафтового експорту Росії та тимчасово зупинила цей маршрут. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву командувача розвідувального центру Сил оборони Естонії Антса Ківісельга.

Наслідки українських ударів по портах довкола Санкт-Петербурга фактично заблокували експорт російської нафти цим напрямком. «Це однозначно серйозний удар для Росії, оскільки РФ експортує 40-50% своїх нафтопродуктів через порти Усть-Луга та Приморськ. Щонайменш у короткостроковій перспективі це суттєво вплине на доходи Росії – у ситуації, коли відступ криги (на Балтійському морі. – Ред.) та вищі ціни на нафту дозволили б використовувати ці порти ще активніше й вигідніше», – зазначив Ківісельг.

Він також наголосив, що час для атак було обрано вкрай вдало. «Україна дуже добре обрала час для удару… Щонайменш тимчасово, дохід Росії від експорту нафти знизиться – а відтак і фінансування на її війну проти України», – додав полковник.

Окремо естонська розвідка зафіксувала різке зростання інтенсивності російських атак. За словами Ківісельга, цього тижня Росія здійснила рекордний повітряний удар по Україні, застосувавши майже 1000 безпілотників.

Щодо ситуації на фронті, найактивніші бойові дії тривають у районі Костянтинівки та Покровська на Донеччині, а також поблизу Гуляйполя на Запоріжжі. Російським військам вдалося досягти певного просування у напрямку Слов’янська, однак завдяки контрзаходам українських сил лінія фронту була відсунута назад.

За оцінкою естонської сторони, лише за тиждень наступальних дій Росія втратила понад 11 тисяч військових, близько 80 одиниць бронетехніки та приблизно 300 артилерійських систем, не досягнувши відчутного результату.

Нагадаємо, що сили оборони України завдали суттєвих збитків одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії. У Генеральному штабі Збройних Сил України підтвердили успішне ураження критичного обладнання на об'єкті «Кірішінефтеоргсинтез» у Ленінградській області

