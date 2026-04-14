Мадяр готує масштабну угоду для перезавантаження відносин із Брюсселем – Politico

Ростислав Вонс
Як пишуть журналісти, лідер «Тиси» готовий діяти швидко, оскільки він розуміє, що може втратити значну частину коштів ЄС
Петер Мадяр, партія якого перемогла на парламентських виборах в Угорщині, розробляє масштабну угоду, щоб спробувати відновити відносини Будапешта з ЄС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Як зазначає видання, Мадяр точно знає, чого він хоче від Брюсселя, і Брюссель знає, чого він очікує від Будапешта.

Для нового уряду Мадяра пріоритетом номер один є розблокування 18 млрд євро з фондів ЄС, заморожених через відступ Орбана від демократичних принципів. Він також хоче отримати доступ до приблизно 16 млрд євро європейських оборонних кредитів і скасувати штраф у розмірі 1 млн євро на день, накладений на Угорщину за порушення міграційного законодавства.

Водночас журналісти зазначають, що Мадяру доведеться подолати безліч перешкод, щоб отримати ці кошти та довести серйозність своїх намірів щодо реформування країни. Крім того, у Брюсселя є свої пріоритети на високому політичному рівні, які політик повинен виконати.

Для Брюсселя ключовою політичною метою є припинення Угорщиною вето на життєво важливий кредит ЄС у розмірі 90 млрд євро для Києва та підтримка нового пакета санкцій ЄС проти Росії. Європейська комісія також хоче, щоб Угорщина відмовилася від опору початку офіційних переговорів про вступ України до ЄС.

При цьому, як пишуть журналісти, Мадяр готовий діяти швидко, оскільки він втратить значну частину коштів ЄС, якщо не проведе необхідні реформи у сфері верховенства права до серпня.

Мадяр заявив, що шукатиме «компроміси» на рівні ЄС і що він хоче «спростити процес прийняття рішень». Він одразу дав зрозуміти, що не перешкоджатиме наданню ЄС кредиту Києву у розмірі 90 млрд євро.

Він підкреслив, що тепер має вирішальну більшість у дві третини голосів в угорському парламенті, що дозволить йому провести масштабні судові реформи відповідно до правил ЄС і розморозити угорські фонди. Він також дав зрозуміти, що хоче триматися подалі від Москви, і що, хоча він виступає проти прискореного вступу України до ЄС, його уряд буде «допомагати країнам, готовим приєднатися, а не змушувати їх чекати в черзі».

Водночас менш прийнятною для ЄС була заява Мадяра про те, що Угорщина, як і раніше, хоче купувати російську нафту, хоча він визнав, що санкції мають залишатися в силі. Він також не відповів на запитання, чи підтримає він 20-й пакет санкцій ЄС проти Москви.

Раніше переможець парламентських виборів Петер Мадяр анонсував радикальні зміни до Конституції країни. Головна мета реформи – унеможливити узурпацію влади та запобігти сценаріям тривалого правління, подібним до багаторічного перебування на посаді Віктора Орбана.

Нагадаємо, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн менш ніж за добу після поразки угорського премʼєра Віктора Орбана на виборах закликала ЄС перейти до голосування кваліфікованою більшістю у зовнішній політиці. Це потрібно для того, аби окремі країни не могли блокувати спільні рішення.

До слова, Європейський Союз пов’язав розблокування близько €35 млрд для Угорщини з масштабними реформами та фактичним розривом із політикою Віктора Орбана. Після перемоги на виборах очільник опозиційної партії «Тиса» Петер Мадяр отримав сигнал від Брюсселя про те, що гроші будуть доступні лише після виконання 27 умов.

