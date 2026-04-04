Міністр закордонних справ Німеччини потрапив у скандал через ролик із російською музикою

Надія Карбунар
glavcom.ua
фото з відкритих джерел

Попри зауваження, політик не став видаляти ролик зі своєї сторінки

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль опублікував у соцмережах ролик під російський трек «Патрікі» виконавця Nasty Babe. Дипломат виклав відео на своїй сторінці в Instagram, інформує «Главком».

Незабаром після публікації користувачі залишили під роликом багато гнівних коментарів. Люди підказали, що у відео звучить російський трек, а Вадефуль раніше неодноразово називав росіян ворогами Європи.

«Це той самий чоловік, який сказав, що Росія завжди буде нашим ворогом?», – написав один із користувачів Instagram.

Попри зауваження, політик не став видаляти ролик зі своєї сторінки.

Нагадаємо, в 2025 році президент США Дональд Трамп опублікував у соцмережах відео, в якому він грає в гольф зі своєю онукою Кай Медісон. Приводом для обговорень стало те, що на тлі ролика лунала пісня відомого репера Скриптоніта, яку він виконує російською мовою.

Хоча у відео було використано лише інструментальну частину, користувачі швидко впізнали трек. Скриптоніт родом із Казахстану, однак багато коментарів під відео залишили саме росіяни.

Раніше ексдиректор мистецького каналу «Територія А», поет, екснардеп та громадський діяч Олександр Бригинець пояснив, чому українська молодь продовжує слухати російську музику. На його думку, причина полягає у високій конкуренції на ринку Росії, яка змушує виконавців швидше реагувати на нові тренди та активніше розвивати індустрію.

Читайте також:

Читайте також

Цибульська заявила, що не планувала проводити концерт в День пам’яті жертв Голодомору
Концерт у День пам’яті жертв Голодомору. Ольга Цибульська прокоментувала скандал
10 березня, 16:39
Вашингтон дозволив продавати російську нафту
Нафта РФ знову на ринку: США зробили тимчасовий виняток
13 березня, 02:43
Інвестори занепокоїлися через ризики для нафтових маршрутів
Нафта подорожчала попри скасування санкцій проти РФ: деталі
16 березня, 11:14
Уламки ймовірного «шахеда» знайшли за 500 метрів від кордону України
Біля кордону з Україною у Молдові поліція виявила уламки безпілотника (фото)
17 березня, 12:47
СБУ затримала агента РФ і Білорусі серед операторів дронів
СБУ викрила «крота» у Силах безпілотних систем ЗСУ
19 березня, 12:33
Франція взяла під контроль танкер РФ і доставила до Марселя
Франція передала суду танкер тіньового флоту Росії: деталі
23 березня, 15:20
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч 25 березня
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч 25 березня
25 березня, 05:44
Поки Україна шукає гарантій безпеки, схоже, вона сама стає таким гарантом
Чому Україна не може вступити в НАТО: три причини від The Telegraph
29 березня, 21:38
Росія завербувала до своєї армії близько тисячі кенійців
Кенія пригрозила вʼязницею своїм громадянам, які воюють проти України
1 квiтня, 21:23

Соціум

У Литві ув’язнено чоловіка за осквернення українського прапора: який вирок отримав
У Литві ув’язнено чоловіка за осквернення українського прапора: який вирок отримав
В Італії місто викупило віллу Муссоліні: за яку ціну
В Італії місто викупило віллу Муссоліні: за яку ціну
У Новоросійську після атаки дронів загорівся нафтовий термінал
У Новоросійську після атаки дронів загорівся нафтовий термінал
Дагестан оголосив евакуацію через масштабну повінь
Дагестан оголосив евакуацію через масштабну повінь
У Німеччині жінка з немовлям та підлітком загинули через популярну великодню традицію
У Німеччині жінка з немовлям та підлітком загинули через популярну великодню традицію
Помер творець ракети «Циркон», якою РФ атакує Україну (фото)
Помер творець ракети «Циркон», якою РФ атакує Україну (фото)

Новини

Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Вчора, 20:30
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
