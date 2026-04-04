Міністр закордонних справ Німеччини потрапив у скандал через ролик із російською музикою

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль опублікував у соцмережах ролик під російський трек «Патрікі» виконавця Nasty Babe. Дипломат виклав відео на своїй сторінці в Instagram, інформує «Главком».

Незабаром після публікації користувачі залишили під роликом багато гнівних коментарів. Люди підказали, що у відео звучить російський трек, а Вадефуль раніше неодноразово називав росіян ворогами Європи.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль опублікував у соцмережах ролик під російський трек «Патрікі» pic.twitter.com/CMWzOmnnYv — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 4, 2026

«Це той самий чоловік, який сказав, що Росія завжди буде нашим ворогом?», – написав один із користувачів Instagram.

Попри зауваження, політик не став видаляти ролик зі своєї сторінки.

Нагадаємо, в 2025 році президент США Дональд Трамп опублікував у соцмережах відео, в якому він грає в гольф зі своєю онукою Кай Медісон. Приводом для обговорень стало те, що на тлі ролика лунала пісня відомого репера Скриптоніта, яку він виконує російською мовою.

Хоча у відео було використано лише інструментальну частину, користувачі швидко впізнали трек. Скриптоніт родом із Казахстану, однак багато коментарів під відео залишили саме росіяни.

Раніше ексдиректор мистецького каналу «Територія А», поет, екснардеп та громадський діяч Олександр Бригинець пояснив, чому українська молодь продовжує слухати російську музику. На його думку, причина полягає у високій конкуренції на ринку Росії, яка змушує виконавців швидше реагувати на нові тренди та активніше розвивати індустрію.