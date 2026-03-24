Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Цієї ночі ворог атакував Україну ракетами Х-69: що відомо про нову розробку окупантів

Лариса Голуб
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Ракета Х-69 з'явилася у росіян вже під час війни
фото: wikimedia.org

Модифікація Х-69 останнім часом стала головним технологічним викликом для українського неба

Під час нічного масованого удару по Україні ворог завдав комбінованого удару 426 засобами повітряного нападу, серед яких були й ракети Х-69. Попри меншу швидкість, ніж у гіперзвукових «Кинджалів», ця зброя вважається серйознішим викликом для протиповітряної оборони через здатність «ховатися» від радарів на надмалих висотах, інформує «Главком».

Останнім часом головним технологічним викликом для українського неба стала модифікація Х-69, оскільки за своїм призначенням вона є російським аналогом західних Storm Shadow та Taurus.

фото з відкритих джерел

Що відомо про ракету Х-69

Х-69 – новітня крилата ракета Росії, вперше застосована саме у російсько-українській війні. Вона є спеціальною малопомітною версією радянської ракети Х-59 і була вперше представлена у серпні 2022 року.

Військові експерти наголошують, що «Кинджал» хоч і є надшвидким, проте його пуск і високу траєкторію легко засікають сучасні системи.

Ракета Х-69 діє значно підступніше:

  • Наднизький політ: Ракета здатна триматися на висоті лише 20 метрів від землі. Це нижче рівня багатьох дерев та будівель, що робить її фактично невидимою для більшості радіолокаторів до моменту підльоту до цілі.
  • Технології: Квадратний переріз корпусу та спеціальне покриття суттєво зменшують її відбиття на екранах ППО.
  • Універсальність носіїв: Її запускають із тактичних винищувачів Су-34 або Су-35. Це означає, що тривога може бути оголошена за лічені хвилини до влучання, на відміну від стратегічних бомбардувальників Ту-95, зліт яких видно заздалегідь.
  • Дальність: 290 – 300 км (заявлена), фактична – 400+ км
  • Вага бойової частини: 310 кг,
  • Стартова маса: 710 кг,
  • Система управління та наведення: супутникова ГЛОНАСС + електронно-оптична,
  • Швидкість: 700 – 1000 км на годину.

Де ворог ще застосовував ракету Х-69

За даними Defense Express, «поодинокі випадки» застосування цієї ракети у війні проти України начебто були ще у 2023 році. Але перші достовірні факти використання датуються все ж лютим 2024 року. Найгучніший епізод використання ракет Х-69 відбувся у квітні 2024 року. Саме цими ракетами окупанти знищили Трипільську ТЕС на Київщині.

Трипільська ТЕС після ударів ворога
фото з відкритих джерел

19 жовтня 2024 року під час чергового обстрілу України було збито ракету Х-69 яка мала касетну бойову частину з металевими кульками.

фото: Нацполіція України

Речник Повітряних сил Збройних Сил України Ілля Євлаш назвав ракету Х-69 «покращеною системою версії Х-59». Євлаш припустив, що західні системи ППО здатні збивати такі ракети.

«Ми можемо бачити, що Росія постійно продовжує намагатись виготовляти нові ракети. Однак все залежить від успішності їх продукування, наскільки швидко вони зможуть забезпечувати себе різними напівпровідниками, чіпами, мікросхемами та ін. Звісно, що ракета Х-69 – це нова ракета для нас, тому ми, в тому числі вивчаємо, як можна їй протидіяти», – зауважив Євлаш.

Аналітики вважають, що Росія ще не налагодила повномасштабне серійне виробництво ракет Х-69, тож росіяни навряд чи мають їхні запаси.

«На вже детально дослідженій у лютому (2024 року) ракеті номера відповідали виробництву наприкінці 2023 року», – зазначає Defence Express.

фото з відкритих джерел

«Главком» писав, що у ніч на 24 березня Російська Федерація завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури. Для обстрілу Москва застосувала безпілотники та ракети. Зафіксовано влучання шістьох ракет та 27 ударних дронів на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) дронів на 10 локаціях. Інформація про три ворожі ракети уточнюється.

Нагадаємо, у ніч проти 24 березня російські війська завдали удару по Полтавській громаді. Унаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження житлових будинків та будівлі готелю.

Крім того, у ніч на 24 березня російські терористи вдарили безпілотниками по Запоріжжю. Окупанти влучили дроном в багатоквартирний будинок. Унаслідок комбінованого російського удару по місту загинула людина, ще пʼятеро постраждали.

Теги: росія Україна ракета ворог ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua