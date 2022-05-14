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    Думки вголос

    У Росії починають відбілювати Путіна

    • Віктор Шлінчак

      Керівник проекту «Главком»

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    Усі путінські злочинці разом з вождем мають понести персональну відповідальність за війну - У Росії починають відбілювати Путіна
    Усі путінські злочинці разом з вождем мають понести персональну відповідальність за війну

    Війна так званих різних «башень Кремля» йде в досить цікавому напрямку

    В Росії різні групи впливу почали зливати компромат одна на одну. Вже навіть флешки відправляють журналістам-розслідувачам, аби відвести удар від себе. ФСБ воює з військовою розвідкою, військова розвідка – з управлінням, яке контролює ядерні сили, а ще є дані ФСО (Федеральна служба охорони), яка пише доповідні про фальсифікацію звітів, які готувались вищому керівництву країни.

    Проте, війна так званих різних «башень Кремля» йде в досить цікавому напрямку. Мовляв, це «бояри» винні у провалі «спецоперації» в Україні, бо вони подавали Путіну недостовірну інформацію і розповідали небилиці про вторгнення України та США на територію Росії. І треба покарати саме їх, а не того, хто приймав «единственно правильное решение»…

    Як на мене, це операція з явного відбілювання самого Путіна.

    Хай вони хоч перестріляються там в агонії призначень винних. Усі путінські злочинці з близького і далекого його кола разом з їх вождем мають понести персональну відповідальність за війну і за звірства, які чинила і продовжує чинити російська армія в Україні.

    Вони мають відповісти за все. І це рано чи пізно відбудеться.

    Джерело: блог Віктора Шлінчака

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    Теги: росія окупанти США ФСБ війна путін путінський режим Україна окупація #stoprussia
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    У Росії починають відбілювати Путіна