У Росії починають відбілювати Путіна

Війна так званих різних «башень Кремля» йде в досить цікавому напрямку

В Росії різні групи впливу почали зливати компромат одна на одну. Вже навіть флешки відправляють журналістам-розслідувачам, аби відвести удар від себе. ФСБ воює з військовою розвідкою, військова розвідка – з управлінням, яке контролює ядерні сили, а ще є дані ФСО (Федеральна служба охорони), яка пише доповідні про фальсифікацію звітів, які готувались вищому керівництву країни.

Проте, війна так званих різних «башень Кремля» йде в досить цікавому напрямку. Мовляв, це «бояри» винні у провалі «спецоперації» в Україні, бо вони подавали Путіну недостовірну інформацію і розповідали небилиці про вторгнення України та США на територію Росії. І треба покарати саме їх, а не того, хто приймав «единственно правильное решение»…

Як на мене, це операція з явного відбілювання самого Путіна.

Хай вони хоч перестріляються там в агонії призначень винних. Усі путінські злочинці з близького і далекого його кола разом з їх вождем мають понести персональну відповідальність за війну і за звірства, які чинила і продовжує чинити російська армія в Україні.

Вони мають відповісти за все. І це рано чи пізно відбудеться.

Джерело: блог Віктора Шлінчака

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