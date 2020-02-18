Чому саме сьогодні Росія розпочала масштабну атаку на Донбасі

Дехто вже «припинив війну в своїй голові». І схилив цю голову і обидва коліна...

Символічно.

Саме в трагічну річницю подій на Майдані росіяни почали найбільші артелирійські обстріли в районах, де за наказом Зеленського відвели наші війська... Фактично, спробу прориву, аби захопити ще частину Донбасу.

І це виглядає як ніщо інше, як грубий і нахабний «примус до миру». Бо знають, що спротиву не буде. Путін вже добре вивчив, з ким має справу... Будуть дзвінки і активізація «переговорних позицій» за умовами Кремля. Здача позицій.

Бо дехто вже «припинив війну в своїй голові». І схилив цю голову і обидва коліна...

Символічно, що саме в річницю трагедії на Майдані ми отримаємо по суті нову коаліцію Слуг з ОПЗЖ.

Сьогодні ОПЗЖ має піти на зустріч Слугам і відмовитися від своїх правок по землі. Після всіх цих плакатів і шоу «мільйонери на захисті української землі».

І причина - в системних домовленостях, які має партія влади з партією Медведчука-Рабіновича, досягнутих диригентами з Москви. Якраз після Оману.

Якраз після Оману лідерам Слуг почали робити «теплі ванни» на каналах Медведчука. Якраз тоді була знята заборона на походи на ці канали. На ті самі канали, які сьогодні наповну дискредитують Героїв, що загинули на Майдані за право українців бути частиною вільного світу... По смертям просто топчуться всіляки лукаші, намагаючись створити загиблим образ п’яниць і душевнохворих.

Вони ж виконують велике завдання Москви - назавжди дискредитувати будь-які протестні рухи.

Якраз тоді ОПЗЖ «підголосувала» Слугам зміни до Конституції про скорочення кількості депутатів до 300, а значить про пришвидшення нових виборів, дуже ймовірно вже з Донбасом... І з планом отриманням внаслідок цих перевиборів проросійського парламенту, який і федералізацію прийме, й інші «хотєлки»

Тепер Москва «підкладає» своїх викормишів ОПЗЖ під партію Слуг, аби вони спільно вже реалізовували план, розроблений всіма цими патрушевими і «іже с ними».

Символічно. Гірко. Боляче.

І досить закривати на це очі. Варто чесно побачити реальність і кожному дати собі відповідь на питання - чи готові ми знову відмовитися від своєї України?..., як це не раз було в нашій історії, що її не можна читати без брому...

Джерело: блог Вікторії Сюмар

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