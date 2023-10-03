РФ авіабомбами обстріляла Донеччину: є постраждалі

Зранку 3 жовтня 2023 року російська армія здійснила танковий обстріл Авдіївки

Російські війська 3 жовтня, обстріляли населені пункти Донецької області з танків і авіації. Унаслідок ворожих атак постраждали четверо людей. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

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Зранку 3 жовтня 2023 року російська армія здійснила танковий обстріл Авдіївки. Снаряд влучив у приватний будинок, внаслідок чого отримав поранення місцевий мешканець 63 років, який на момент атаки перебував на подвір’ї.

Зазначається, що чоловік дістав мінно-вибухову травму, осколкове поранення й перелам ноги.

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Також окупанти завдали удару по селу Іллінівка Краматорського району, ймовірно, з використанням авіабомби КАБ-500.

Постраждали дві жінки 29 й 47 років та 43-річний чоловік. У них діагностували мінно-вибухові травми та забої. Під час обстрілу потерпілі перебували на вулиці.

Крім того, пошкоджено вогнем і понівечено вибуховою хвилею приватні домоволодіння, багатоповерхові житлові будинки, господарську будівлю, торговельний об’єкт, легкові автівки, вантажний автомобіль та автобуси.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Триває 587-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Противник і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, здійснює обстріли як військових, так і цивільних об’єктів. Протягом доби відбулось 26 бойових зіткнень. Також, Російська Федерація завдала чергового удару по Україні, застосувавши крилату ракету «Іскандер-К» та 31 ударний БпЛА типу Shahed-136/131.