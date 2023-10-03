Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

РФ авіабомбами обстріляла Донеччину: є постраждалі

Діана Гасюк
glavcom.ua
РФ авіабомбами обстріляла Донеччину: є постраждалі
фото: Донецька обласна прокуратура

Зранку 3 жовтня 2023 року російська армія здійснила танковий обстріл Авдіївки

Російські війська 3 жовтня, обстріляли населені пункти Донецької області з танків і авіації. Унаслідок ворожих атак постраждали четверо людей. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Зранку 3 жовтня 2023 року російська армія здійснила танковий обстріл Авдіївки. Снаряд влучив у приватний будинок, внаслідок чого отримав поранення місцевий мешканець 63 років, який на момент атаки перебував на подвір’ї.

Зазначається, що чоловік дістав мінно-вибухову травму, осколкове поранення й перелам ноги.

Також окупанти завдали удару по селу Іллінівка Краматорського району, ймовірно, з використанням авіабомби КАБ-500.

Постраждали дві жінки 29 й 47 років та 43-річний чоловік. У них діагностували мінно-вибухові травми та забої. Під час обстрілу потерпілі перебували на вулиці.

Крім того, пошкоджено вогнем і понівечено вибуховою хвилею приватні домоволодіння, багатоповерхові житлові будинки, господарську будівлю, торговельний об’єкт, легкові автівки, вантажний автомобіль та автобуси.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Триває 587-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Противник і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, здійснює обстріли як військових, так і цивільних об’єктів. Протягом доби відбулось 26 бойових зіткнень. Також, Російська Федерація завдала чергового удару по Україні, застосувавши крилату ракету «Іскандер-К» та 31 ударний БпЛА типу Shahed-136/131.

Теги: окупанти прокуратура армія обстріл автомобіль розслідування будинок чоловік поранення

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рашисти випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55
Атака на Київ: окупанти вдарили по столиці двома типами ракет
6 вересня, 06:46
У Генічеську партизани підірвали вантажівки з окупантами
У Генічеську партизани підірвали вантажівки з окупантами
15 вересня, 23:14
Військовослужбовець зберігав цілий арсенал зброї, автомати розташував у шафі
Тримав автомати у шафі: на Київщині посадовець військкомату зберігав арсенал зброї
23 вересня, 15:18
З-під завалів дістали чоловіка, йому надають медичну допомогу
Окупанти обстріляли Курахове на Донеччині
22 вересня, 01:54
Розгром Чорноморського флоту у Криму: біля Бахчисараю виникла пожежа (фото)
Розгром Чорноморського флоту у Криму: біля Бахчисараю виникла пожежа (фото)
22 вересня, 14:47
Наслідки ворожих обстрілів Нікопольщини
Ситуація в регіонах: понад 80 ударів по Херсонщині й артобстріли Дніпропетровщини
24 вересня, 11:28
Наслідки удару по штабі Чорноморського флоту РФ
Як удар ЗСУ по Севастополю погіршив можливості флоту окупантів – британська розвідка
26 вересня, 09:55
Росіяни створили на тимчасово окупованих територіях 4 фейкових педагогічних виші
Окупанти створюють фейкові ВНЗ, але навчатися там ніхто не хоче
27 вересня, 16:32
Є влучання по промисловій інфраструктурі в Умані
Масована атака на Черкащину: в Умані пошкоджено промислову інфраструктуру
1 жовтня, 07:37

Події в Україні

МАГАТЕ провело ротацію групи експертів на Запорізькій АЕС
МАГАТЕ провело ротацію групи експертів на Запорізькій АЕС
РФ авіабомбами обстріляла Донеччину: є постраждалі
РФ авіабомбами обстріляла Донеччину: є постраждалі
Україна підготувала план дій на випадок тривалих блекаутів
Україна підготувала план дій на випадок тривалих блекаутів
НБУ скасував фіксований курс гривні, військовий розстріляв побратимів. Головне за 3 жовтня
НБУ скасував фіксований курс гривні, військовий розстріляв побратимів. Головне за 3 жовтня
У Севастополі прогриміли вибухи. Лунає повітряна тривога
У Севастополі прогриміли вибухи. Лунає повітряна тривога
26 бойових зіткнень. Генштаб повідомив про складну ситуацію на півдні та сході
26 бойових зіткнень. Генштаб повідомив про складну ситуацію на півдні та сході

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
87K
Скільки росіян підтримують війну: несподівані дані
43K
НБУ відсьогодні скасував фіксований курс гривні: як відреагували обмінники
24K
Нідерланди б'ють на сполох через навалу біженців з України
14K
Під дощем, у наметах із дітьми: життя у Ірландії очима українців
13K
Європа вирішує демографічні проблеми за рахунок українських біженців – Le Monde
8617
3 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Одещина: правоохоронці оголосили підозру «злодію в законі» та шістьом кримінальним авторитетам
Сьогодні, 17:14
Запеклі бої тривають на п’ятьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:58
Хмарно, але без опадів: прогноз погоди на 3 жовтня
Сьогодні, 05:55
3 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Північна Корея засудила резолюції МАГАТЕ
Вчора, 07:17
Авіація ЗСУ завдала нищівного удару по позиціях окупантів – Генштаб
Вчора, 07:03

Прес-релізи

Всеукраїнський онлайн-сервіс замовлення таксі OnTaxi заявив про початок надання послуг у Празі
Всеукраїнський онлайн-сервіс замовлення таксі OnTaxi заявив про початок надання послуг у Празі
2 жовтня, 10:57
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту