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Херсонщина готує «сюрпризи» окупантам: ухвалено важливі рішення

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Херсонщина готує «сюрпризи» окупантам: ухвалено важливі рішення
У Херсоні відбулася Рада оборони області
фото з відкритих джерел

Херсонщина оголосила обов’язкову евакуацію сімей із дітьми з прифронтової зони

14 вересня на Раді оборони Херсонщини було ухвалено рішення щодо обовʼязкової евакуації родин з дітьми з населених пунктів, які постійно обстрілює ворог. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Крім того, на Херсонщині змінено тривалість комендантської години. Тепер її період – з 20:00 до 6:00.

«Працюємо над унеможливленням енергетичного колапсу в регіоні, а також готуємося до надзвичайних ситуацій на обʼєктах критичної інфраструктури під час проходження осінньо-зимового періоду», - додав Прокудін.

Також, були на Раді оборони Херсонщини ухвалені рішення,що стосуються оборони області. Прокудін не став їх розкривати, зазначивши, що це буде сюрпризом для російських окупантів.

Теги: окупанти евакуація війна Херсонщина

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