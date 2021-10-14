Московська церква привела вірян до храму ПЦУ на Вінниччині, спровокувавши штовханину

Віряни РПЦ в Україні вирішили провести біля храму Помісної церкви молитовне стояння, через що виник конфлікт

Конфлікт стався між представниками Московської церкви і Православної церкви України, яка в 2020 році повернула собі храм

У селі Новоживотів Вінницькій області православні віряни влаштували штовханину біля Свято-Покровської церкву. Відомо, що конфлікт стався між представниками Московської церкви і Православної церкви України (ПЦУ), яка в 2020 році повернула собі вищевказаний храм.

Попри це, у четвер, 14 жовтня, на свято Покрови Пресвятої Богородиці, віряни РПЦ в Україні зібралися біля релігійної споруди на молитовне стояння. Однак в цей же день, як і було анонсовано раніше, туди прибули представники організації ветеранів Антитерористичної операції (АТО) на Донбасі.

За словами прихильників Московської церкви, саме колишні військовослужбовці начебто спробували спровокувати бійку. До храму також прибули співробітники поліції, які, проте, не змогли зупинити конфлікт.

Раніше в Facebook «Союзу учасників АТО ООС Оратівщіни» анонсувалося, що 14 жовтня з нагоди святкування Дня захисників і захисниць України, Покрови Пресвятої Богородиці, Дня українського козацтва та Дня УПА, ветерани АТО запланували низку заходів.

Зокрема, з ранку планувалася участь у Божественній літургії в Святопокровському храмі Православної церкви України в Новожівотіву.

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Нещодавно митрополит Московської церкви закликав парафіянок шукати чоловіків у храмі. Також у Російській православній церкві порадили росіянкам маніпулювати прискіпливими чоловіками. На думку глави патріаршої комісії у справах сім'ї протоієрея Дмитра Смирнова, жінкам слід краще вивчити своїх чоловіків, щоб змусити їх «дзигою крутитися».

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Також у РФ глава сектора парафіяльних шкіл релігійної освіти Єкатеринбурга Ганна Богданова заявила, що Росія повинна розширювати свої території.

Богданова вважає, що розширення територій є головним завданням російської держави. На її думку, Росія повинна робити це нібито для того, щоб на захоплені землі потім приходили «святі» і там молилися.