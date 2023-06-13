Макрон спрогнозував, скільки триватиме український контрнаступ

Президент Франції: «Український контрнаступ почався вже кілька днів тому»

Збройні сили України вже розпочали контрнаступ. Він був ретельно спланований і триватиме кілька тижнів або місяців. Таку думку висловив президент Франції Еммануель Макрон, передає Le Figaro.

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«Український контрнаступ почався вже кілька днів тому, він був ретельно спланований», – заявив французький лідер.

За його оцінками, ця військова кампанія триватиме кілька тижнів або місяців. Макрон побажав Україні успіхів, щоб потім можна було почати фазу переговорів у більш вигідних умовах.

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«Ми зробили все, щоб допомогти його здійснити в межах, окреслених нами з початку війни: покарати Росію, щоб припинити її військові зусилля, допомогти Україні чинити опір і відвоювати територію», – підкреслив очільник Франції.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква заявив, що Сили оборони вже ведуть певні контрнаступальні дії та звільняють населені пункти, однак не варто сподіватися на миттєві результати загальної кампанії з деокупації всіх українських територій.

До слова, на тимчасово окупованих територіях України загарбники в очікуванні контрнаступу почали встановлювати камери не лише у містах, а й на стратегічних дорогах.

Як повідомлялося, російські окупанти, аби завадити успішному просуванню ЗСУ, підірвали дамбу на річці Мокрі Яли на межі Запорізької та Донецької областей.