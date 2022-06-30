Чому Росія програє війну, здавши Зміїний: пояснення від ідеолога рашизму

Кремль не послухав свого придворного філософа Дугіна і здав Зміїний. Це загрожує Росії поразкою у боротьбі із Україною і Заходом

Російська армія проігнорувала попередження «сірого кардинала Путіна»

Українська армія звільнила від рашистів острів Зміїний, і це може стати ключовою подією російсько-української війни. Принаймні, на важливості Зміїного ще на початку бойових дій наголошував відомий кремлівський філософ Олександр Дугін, якого західна преса називає «сірим кардиналом Путіна».

Дугін, який вважається ідеологом «русского міра» (після початку війни ця ідеологія отримала назву «рашизм»), після захоплення окупантами острова у кінці лютого заявляв, що Зміїний грає ключову роль у світі.

«Там розташовувалося найдавніше святилище Аполлона. Хто контролює Зміїний, той контролює хід світової історії», – наголошував на початку війни Дугін.

Тож, зважаючи на заяву кремлівського філософа, Росія після втрати «сакрального» українського острова не зможе протистояти західному світу у геополітичній боротьбі за Україну.

Нагадаємо, що на важливості Дугіна для путінського режиму наголошували учасники європейських акцій протесту проти російського вторгнення, порівнюючи ультраправого філософа із відомим нацистським лікарем Йозефом Менгеле (той під час Другої світової проводив досліди над ув’язненими у концтаборі Аушвіц-Біркенау – ред.).

Додамо, що сьогодні Збройні сили України завдали ракетного удару по рашистських підрозділах, які базувалися на острові Зміїний.

Після цього окупанти залишили територію острова.

Рашисти визнали втрату контролю над островом, втім, вигадавши для цієї поразки виправдання – мовляв, це був «жест доброї волі» в контексті проблем із вивезенням зерна з України.